Jethro Tull koncert Budapesten 2026-ban is

A brit állomások után a Jethro Tull európai koncerteket is meghirdetett 2026-ra. A The Curiosity Tour középpontjában a 24 albumot felölelő, 1967-től napjainkig tartó életművük áll, de kiemelt figyelmet kap legújabb lemezük, a Curious Ruminant is. Budapesten augusztus 23-án, a Kongresszusi Központban játszanak.
A Jethro Tull 1968 januárjában kezdett rendszeresen fellépni a legendás londoni Marquee Clubban. A következő év végére, ahogy egyre nagyobb lendületet vettek, már színházakban és koncerttermekben játszottak országszerte – nagyjából úgy, ahogyan ma is, persze néhány ősz hajszállal talán többel.
És bár a közönségük egy része mára ugyan nyugdíjaskorú lett, mégis fiatalos lelkülettel kelnek útra időről időre, hogy megnézzenek egy csapat idős fickót, amint jól érzi magát a színpadon. Mert Ian Anderson és zenekara valóban ezt teszik: fiatalos, fürge és villámgyors ujjakkal száguldanak fel-alá a fogólapokon és billentyűkön, látszólag könnyedén és magabiztosan.
Ezúttal is a megszokott csapat érkezik: David Goodier basszusgitáron, John O’Hara billentyűs hangszereken, Scott Hammond a dobok mögött, valamint az új fiú, Jack Clark gitáron játszik majd.
a Livesounds bemutatja:
2026. augusztus 23., vasárnap 19 óra
Budapest Kongresszusi Központ
Jethro Tull koncert
Ülőjegyek: 12.990 – 31.990 Ft Jegyek
[2026.02.15.]
