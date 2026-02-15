Jethro Tull koncert Budapesten 2026-ban is

A brit állomások után a Jethro Tull európai koncerteket is meghirdetett 2026-ra. A The Curiosity Tour középpontjában a 24 albumot felölelő, 1967-től napjainkig tartó életművük áll, de kiemelt figyelmet kap legújabb lemezük, a Curious Ruminant is. Budapesten augusztus 23-án, a Kongresszusi Központban játszanak.

A Jethro Tull 1968 januárjában kezdett rendszeresen fellépni a legendás londoni Marquee Clubban. A következő év végére, ahogy egyre nagyobb lendületet vettek, már színházakban és koncerttermekben játszottak országszerte – nagyjából úgy, ahogyan ma is, persze néhány ősz hajszállal talán többel.

És bár a közönségük egy része mára ugyan nyugdíjaskorú lett, mégis fiatalos lelkülettel kelnek útra időről időre, hogy megnézzenek egy csapat idős fickót, amint jól érzi magát a színpadon. Mert Ian Anderson és zenekara valóban ezt teszik: fiatalos, fürge és villámgyors ujjakkal száguldanak fel-alá a fogólapokon és billentyűkön, látszólag könnyedén és magabiztosan.

Ezúttal is a megszokott csapat érkezik: David Goodier basszusgitáron, John O’Hara billentyűs hangszereken, Scott Hammond a dobok mögött, valamint az új fiú, Jack Clark gitáron játszik majd.

a Livesounds bemutatja:

2026. augusztus 23., vasárnap 19 óra

Budapest Kongresszusi Központ

Jethro Tull koncert

Ülőjegyek: 12.990 – 31.990 Ft

Jegyek

