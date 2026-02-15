Musical & More - Szenvedélyes Karnevál

Báli elegancia, arisztokratikus hangulat, szenvedélyes és romantikus világ kel életre az Orfeumban. Akár Bridgerton báli eleganciát idéző öltözékben is lehet érkezni...

Február 19-én, az est leszálltával egy olyan különleges, álarcos zenés estére invitáljuk vendégeinket, ahol a farsang könnyed derűje és a báli szezon arisztokratikus kifinomultsága találkozik.Az Orfeum sejtelmesen megvilágított termeiben a titokzatosság és az elegancia természetes harmóniában fonódik össze, miközben felcsendülnek a musicalirodalom ikonikus dallamai, többek között az Operaház Fantomja, a Rómeó és Júlia, a Macskák, részlet az Anna Kareninából .. valamint időtlen világslágerek, mint a Vivo per lei, az Adagio stb.A zenei élményről Mahó Andrea és Kovács Gábor operaénekes gondoskodnak, akik előadásukban a szenvedélyt, az eleganciát és a könnyed bájt különleges egyensúlyban hozzák el.Finom fogások, előkelő italok és kifinomult társasági hangulat teszi teljessé az estét egy olyan közegben, ahol a minőségi szórakoztatás, a felszabadult ünneplés és a titokzatosság varázsa találkozik.Külön örömünkre szolgálna, ha vendégeink az est hangulatához illően, akár Bridgerton báli eleganciát idéző öltözékben érkeznének.

Mahó Andrea Jászai Mari-, eMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő, énekesnő és szinkronszínésznő. Tanulmányait a Gór Nagy Mária Színitanodában kezdte, majd diplomát szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Pályafutása során több neves színházban is játszott, köztük a Győri Nemzeti Színházban, a Budapesti Operettszínházban, a Madách Színházban, a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban és a Pesti Magyar Színházban. Olyan ikonikus szerepek fűződnek nevéhez, mint Christine az Operaház Fantomjában, Júlia a Rómeó és Júliában, Belle a Szépség és a Szörnyetegben, Cosette a Nyomorultakban, valamint Mary Poppins. Hangjával és tehetségével számos világhírű zeneszerzőt és művészt varázsolt el, mint Andrew Lloyd Webber, Claude-Michel Schönberg, Rhoda Scott és José Cura. 2023-ban a Disney 100 koncerten ő volt az egyetlen magyar női színművész, akit a produkció éneklésre választott. Hangja egyszerre erőteljes és érzékeny, ami azonnal rabul ejti a közönséget.



Kovács Gábor tanulmányait a Miskolci Egyetemen gazdaságinformatika szakon, valamint a Partiumi Keresztény Egyetemen magánének szakon végezte, és már a Virtuózok című műsorban is megmutatta kiemelkedő képességeit. Az opera világában találta meg önmagát, ahol a zene, a színház és a költészet ereje egyesül, lehetőséget adva számára, hogy teljes mértékben kibontakozzon. Számos helyszínen megmutatta már tehetségét, többek között többéves olaszországi munkássága során a Puccini Fesztiválon, a luccai Teatro del Giglióban, idehaza pedig a Bartók+ Operafesztiválon és a Verbita Fesztiválon. Idén a Müpában is fellép, valamint rendszeres vendégművésze a Debreceni Csokonai Nemzeti Színháznak. A Musicum Laude Nemzetközi Énekverseny külön díjjal jutalmazta produkcióját. Szívesen kipróbálná magát más műfajokban is, például az operett és a kortárs zene területén. Gábor számára fontos, hogy egyensúlyt tartson a munka és a magánélet között. Célja, hogy maradandó élményt nyújtson a közönségnek, és gazdagítsa az opera műfaját.

Jegyek

[2026.02.15.]