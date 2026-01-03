2026. január 4. | vasárnap | Titusz, Leona nevenapja
 
Margitszigeti Szabadtéri Színpad (Margitszigeti Színház)

Prémium operaélmény világsztárokkal a Margitszigeten

A Margitszigeti Színház 2026-os évadában új operabemutatók kerülnek színre. A világ legjelentősebb operaházaiban rendszeresen fellépő kiváló külföldi és magyar művészeket láthatja közönség, a szezon bemutatóiban. Az új rendezésű Parasztbecsület, a Bajjazzók, és A trubadúr, valamint a tavalyi nagysikerű Nabucco opera főszerepeiben a nemzetközi színpadok rendszeres és ünnepelt fellépői: Yusif Eyvazov, Marina Rebeka, Kutasi Judit, Adam Plachetka, Kálmándy Mihály, Boross Csilla, Nagy Gyula, Riccardo Gatto, Kele Brigitta, Barabás Zsuzsa, László Boldizsár, Vörös Szilvia lépnek színpadra – hogy csak néhányat említsünk azok közül, akik idén nyáron életre keltik az opera legdrámaibb, legszebb és legkatartikusabb pillanatait.

A margitszigeti nyári színházba látogatók évről évre gazdag programkínálatból választhatnak. A pazar kiállítású operák, jazz koncert, musicalek, balettelőadások és filmkoncertek bő választékából csemegézhetnek a Margitszigeti Színház rajongói.  Így lesz ez a 2026-os szezonban is. Az advent idejére elkészült műsor kínálatában már számos izgalmas és neves fellépő és új bemutató került meghirdetésre, mely a májustól szeptemberig tartó szezon kínálatában kiemelt figyelmet érdemel.

A Margitszigeten évente közel 100 ezer néző részesül különleges atmoszférájú nyári színházi élményben. A 2026-os szezonban a Margitszigeti Színház egyedi adottságai – az 500 négyzetméteres színpad és a 3000 férőhelyes nézőtér – különleges atmoszférát teremtenek, amely a fellépők és a produkciók együttese révén az előadásokat és koncerteket a legkiemelkedőbbek közé emeli.

A nyári színházban fellépő neves és a kiemelt helyet kapó művészek májustól szeptemberig, a szezonban gondoskodnak arról, hogy a különböző érdeklődésű rajongókat megszólítsák. Az élmény egyedi, a látvány attraktív és a hangzásvilág pártalan élményt nyújtanak.

A 2026-os szezon operabemutatóiról egyértelműen elmondható, hogy olyan operák kerülnek bemutatásra melyek az operairodalom legkedveltebbjei és nemzetközi szinten is érdeklődésre tartanak számot. A monumentális színpad adottságainak megfelelően a szcenírozott operákban közreműködő nagy kórusok és neves zenekarok, valamint kiváló szólisták együttese teszi teljessé az operamesék zenei élményét.

„A Margitszigeti színház szlogenje: Több mint színház. Élmény!, amit kiegészítenék a 2026-os operabemutatóinkra gondolva azzal, hogy: „Nem csak operajangóknak”. Ennek a jegyében készül a jövő nyáron négy új operaprodukció, melyre a nemzetközi színpadokon ismert és ünnepelt énekeseket szerződtetett a színház vezetése.” – mondta Bán Teodóra a színház ügyvezető igazgatója és művészeti vezetője.

Június – Két este, két olasz szenvedélydráma: Parasztbecsület és Bajazzók

A nyár első operabemutatója két ikonikus olasz zeneszerző egyfelvonásos operája, amelyek születésük óta párban járnak, és együtt alkotnak teljesértékű estét.

Pietro Mascagni – 1863-ban született zeneszerző – műve a csodás dallamvilágú Parasztbecsület. A tragikus szerelmi történetet kiváló művészek tolmácsolják.

A Kolozsvári Magyar Opera szólistája Barabás Zsuzsa lesz látható Santuzza szerepében, Turiddut a ragyogó hangú László Boldizsár alakítja, aki a magyar és a nemzetközi operaszínpadokon is sikerrel lép fel, csakúgy, mint az Alfiot alakító Adam Platchetka. Lucia szerepében Farkasréti Mária és Lolaként pedig Balogh Eszter lép színpadra, közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara és a Kodály Kórus Debrecen, vezényel: Jankó Zsolt.

Ruggero Leoncavallo – 1857-ben született olasz zeneszerző – műve a Bajazzók előadásban László Boldizsár szintén szerepel, valamint nemzetközi sikerei után, visszatér a magyar színpadra Kele Brigitta lírai szoprán; Balla Sándor, pedig markáns hangjával erősíti a drámai feszültséget. Látható és hallható lesz még az előadásban: Ninh Duc Hoang Long és Halász Gergely. Közreműködik a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara, és a Kodály Kórus Debrecen. Karmester: Jankó Zsolt.

Jegyvásárlás

Július – Verdi lángoló mesterműve: A trubadúr

Yusif Eyvazov és Marina Rebeka főszereplésével

A 2026-os évad egyik legjobban várt produkciója Verdi A trubadúr című operája, amelyben a címszerepet az egyik legkeresettebb drámai tenorja, Yusif Eyvazov énekli — hangja drámai erővel, szenvedéllyel hat, minden sorscsapást, árulást és szenvedélyt képes megeleveníteni.

A női főszerepekben nem kisseb énekeseket láthat a közönség, mint Leonóraként Marina Rebekát, aki lélegzetelállító hangjáról és előadói finomságáról ismert, és az Azucenát alakító Kutasi Juditot, akit legutóbb a Metropolitan Aida előadásában Amnerisként csodálhattunk meg. Luna grófot Nagy Gyula énekli, aki első alkalommal érkezik a Margitszigetre és aki szintén magáénak tudhatja az operairodalom legnagyobb szerepeit.

A Margitszigetre érkező operaénekesek a milánói La Scala, a Bécsi Staatsoper, a Teatro Real, a londoni Royal Opera House, a párizsi Opéra National és a barcelonai Liceu előadásokat követően érkeznek a Magyarországra a Margitsziget csodás színpadára.  Közreműködik: a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar. Vezényel: Halász Péter.

Jegyvásárlás

Augusztus – Nabucco – a tavalyi állótapsos siker újra színpadon!

Az évad egyik csúcspontja a tavalyi szezon egyik legnagyobb sikere, Verdi Nabucco című operája, amely 2026-ban újra a Margitszigeten csendül fel, Bán Teodóra klasszikus rendezésében. A produkció erejét két kivételes művész és a rabszolgák kórusa adja.

Nabucco szerepében: Kálmándy Mihály, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas bariton, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja lép színpadra, aki Róma, Nápoly, London, Bécs és Stockholm operaszínpadain is maradandót alkotott.

Partnere, Abigél Boross Csilla, a nemzetközi operavilágban is ünnepelt szoprán,
a Thália-díj és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje birtokosa, aki Abigél szerepét világszerte több mint 140 alkalommal formálta meg lehengerlő sikerrel.

Fenena szerepében a Gundel-díjas, Junior Prima díjas opera-énekesnőt, Vörös Szilviát, a Bécsi Állami Opera tagját láthatjuk. A grandiózus szereposztást Palerdi András, Riccardo Gatto, Zajkás Boldizsár, Kristófi Ágnes és Ujvári Gergely és a szintén „főszereplő” kórus teszi teljessé. Közreműködik: a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen. Karmester: Dénes István.

Jegyvásárlás

2026 nyarán a Margitszigeti Színházban az opera nemcsak műfaj, hanem élmény:
világszínvonalú énekesek, történelmi jelentőségű operák, lélegzetelállító szabadtéri díszlet, és egy olyan atmoszféra, amelyet csak a margitszigeti éjszaka tud megteremteni. Aki 2026 nyarán ellátogat a Margitszigetre, az nem csupán előadásokat lát — hanem részese lesz az év fényes operaszezonjának.

Margitszigeti Színház
Fotó: Margitszigeti Színház - Gálos Mihály Samu

 

[2026.01.03.]

