2025. december 31. | szerda | Szilveszter nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Csillogás & botrány... A dívák titkai - zenés utazás

A produkció egy sziporkázó időutazás a 20. század ikonikus nőalakjai között. Edith Piaf párizsi utcagyerekből lett világhírű énekesnő; Barbra Streisand makacs egyéniségként orrát és karrierjét is a természetesség szimbólumává tette; Szeleczky Zita a magyar színpadok ünnepelt királynőjeként a történelem áldozata lett; Honthy Hanna az operett koronázatlan császárnőjeként a legyező egyetlen mozdulatával uralta a színpadot.

A néző találkozhat Karády Katalin suttogó sorshangjával, Judy Garland törékeny csillogásával, Liza Minnelli káprázatos energiájával, Marilyn Monroe szőke mítoszával, Evita Perón politikai legendájával, Ruttkai Éva színészi sokszínűségével és Bársony Rózsi bájos, de ravaszul tudatos primadonnájával.

Az est nemcsak dalok és jelenetek füzére: humoros, pikáns és megható pillanatokon keresztül mutatja meg, mi tesz egy nőt dívává. Hogy a rivaldafény mögött ott vannak a vágyak, a szenvedélyek, a botrányok és a tragédiák is – de mindenek felett ott a színpad, amely életet adott nekik, és amely nélkül egyikük sem létezhetett volna.

Egy este, ahol a hangokból történetek, a történetekből legendák, a legendákból pedig örök dalok születnek.

Játsszák: Kékkovács Mara, Bódi Barbara, Cseke Brigitta és Jenei Gábor
Írta: Klemen Terézia
Időpont: 2026.01.20. 18:30
Helyszín: KÖFÉM Klubház Székesfehérvár (8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1-15.)

Jegyek 

[2025.12.31.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

54 zenekar - 7 évtized - 4 nap: Tribute Maraton 2026-ban is!
Hobo: "Nem érdekel a siker, csak a tét: élet vagy halál"
Érdekes újdonság érkezett - Sztorik a bárból
A hardcore nem tágít, és mindenkit befogad
Zene, elegancia, ünnepi ragyogás: karácsonyi csoda a színpadon
Jegyek itt! Dupla karácsonyi varázslat Budapesten: Kökény Attila és Rakonczai Viktor ünnepi nagykoncerttel tér vissza
Ezt nem érdemes kihagyni! Budapesten zárja az évet a Decadancer
Karácsonyi koncert teltházzal, extra délelőtti előadással a Zeneakadémián
Elmúltak az ünnepek - KFT koncert lesz Budapesten
Újra összeáll a Heaven Street Seven a Budapest Parkban
Tóth Andi új arca: letaglózó érzelmek a "Nu mă lasă" klipben
Végre nálunk zúzott a coldrain
Alakul a 2026-os Sziget, megérkeztek az első nevek
David Byrne 17 év után újra Budapesten
Világszám! Keménykalap és krumpliorr ősbemutató a Magyar Színházban
Moby visszatér Budapestre - újra élőben hallhatjuk az elektronikus zene ikonikus alakját
Lefoglalt tárgyak - ez a címe a Belmondo legújabb albumának
Januárban Budapesten érkezik a Marsh
Ez nem hókuszpókusz - Witch Fever a Dürer Kertben
Adj Park-mosolyt karácsonyra!

Megmásztuk az Everestet - Halestorm koncert a Barba Negraban
November 06-án visszatért hozzánk...

As I Lay Dying koncert a Barba Negraban
November 03-án metalcore - death metal szeánszon jártunk...
Best of KERO 75 - Kerényi Miklós Gábort ünnepelték - képriport
Egy bizarr elme örök ragyogása
Nosztalgia, friss lemez, poppunk és kilencvenes évek az MVM Dome-ban - The Offspring koncerten jártunk
Ben Poole levett minket a lábunkról
IL VOLO - 17 éve énekelnek együtt, megnéztük
beszámolók még