Csillogás & botrány... A dívák titkai - zenés utazás

A produkció egy sziporkázó időutazás a 20. század ikonikus nőalakjai között. Edith Piaf párizsi utcagyerekből lett világhírű énekesnő; Barbra Streisand makacs egyéniségként orrát és karrierjét is a természetesség szimbólumává tette; Szeleczky Zita a magyar színpadok ünnepelt királynőjeként a történelem áldozata lett; Honthy Hanna az operett koronázatlan császárnőjeként a legyező egyetlen mozdulatával uralta a színpadot.

A néző találkozhat Karády Katalin suttogó sorshangjával, Judy Garland törékeny csillogásával, Liza Minnelli káprázatos energiájával, Marilyn Monroe szőke mítoszával, Evita Perón politikai legendájával, Ruttkai Éva színészi sokszínűségével és Bársony Rózsi bájos, de ravaszul tudatos primadonnájával.

Az est nemcsak dalok és jelenetek füzére: humoros, pikáns és megható pillanatokon keresztül mutatja meg, mi tesz egy nőt dívává. Hogy a rivaldafény mögött ott vannak a vágyak, a szenvedélyek, a botrányok és a tragédiák is – de mindenek felett ott a színpad, amely életet adott nekik, és amely nélkül egyikük sem létezhetett volna.

Egy este, ahol a hangokból történetek, a történetekből legendák, a legendákból pedig örök dalok születnek.

Játsszák: Kékkovács Mara, Bódi Barbara, Cseke Brigitta és Jenei Gábor

Írta: Klemen Terézia

Időpont: 2026.01.20. 18:30

Helyszín: KÖFÉM Klubház Székesfehérvár (8000 Székesfehérvár, Verseci utca 1-15.)

