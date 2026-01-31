„A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült...” - ennél találóbban talán nem is lehetne fogalmazni egy olyan ember búcsújánál, akinek az élete maga volt a rock and roll, a dal, a színpad. Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei tényleg beleégtek egy egész ország emlékezetébe, generációk első bulijaiba, szerelmeibe, nyaraiba.

Fenyő Miklós neve összeforrt azzal a különleges, magyar „örökzöld” életérzéssel, amit mindenki ismer, aki valaha énekelt tőle akár csak egy sort is.



Most csendben gondolunk rá, hálával azért, amit kaptunk tőle, és tiszteletben tartjuk a család kérését: hagyjuk, hogy szerettei békében gyászolják őt. Nyugodj békében, Miklós.