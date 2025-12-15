Manfred Mann’s Earth Band: jövőre a MOMKultban lépnek fel

Áprilisban Budapestre látogat a Manfred Mann’s Earth Band: a zenekar a MOMKult kényelmes és meghitt hangulatú színháztermében lép majd fel.

A Manfred Mann’s Earth Band ott van a progresszív hard rockzene angliai úttörői között: 1971-ben alakította a dél-afrikai születésű billentyűs, Manfred Mann, hogy a korábbi, könnyedebb projektjei után egy összetetteb, a progresszív rock, a hard rock és a jazz-rock elemeit ötvöző zenekart hozzon létre, amiben nagy hangsúlyt kapnak a billentyű- és szintetizátorhangzások, de a markáns gitár- és énekdallamok is. Az együttes a hetvenes évek során vált igazán ismertté, különösen az olyan nagylemezekkel, mint a Solar Fire (1973), a Nightingales & Bombers (1975) vagy a The Roaring Silence (1976); ez utóbbin hallható a Blinded by the Light, vagyis Bruce Springsteen dalának legsikeresebb feldolgozása, amely az USA-ban is listavezető lett.

A zenekar néhány év kihagyással folyamatosan, vagyis több mint 50 éve működik, a 85 évesen még mindig aktív Mann-nal az élen, és bár a történetüket számos tagcsere kísérte, ma egy kipróbált felállással állnak színpadra: az alapító tag Mick Rogers gitározik, a ’79-ben feltűnt John Lingwood dobol és a ’85 óta stabil tag Steve Kinch basszusgitározik, énekesi poszton pedig a „csak egy jó évtizede” velük lévő Robert Hartot hallhatjuk.

Az együttes életútját folyamatos megújulás jellemzi, elsősorban a korszakonként változó hangzás miatt. Művészetükre hatással volt a brit progresszív rock szcéna, a rhythm and blues hagyomány, a jazzes improvizáció, valamint az amerikai dalszerzői örökség, amelyet számos feldolgozásuk – többek között Springsteen és Dylan dalai – is tükröz.

Bár kereskedelmileg legaktívabb korszakuk a hetvenes és nyolcvanas évekre esik, a zenekar továbbra is koncertező formációként működik, és a jellegzetes, konceptuális, billentyűcentrikus rockhangzás egyik emblematikus képviselőjeként tartják őket számon. Jövőre egy meghitt és kényelmes élményt kínáló helyszínen, a MOM Kult színháztermében várják a magyarországi rajongókat, április 26-án. Különleges alkalom egy igazi zenei óriás műveit élőben megtapasztalni.

[2025.12.15.]