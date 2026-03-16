"Ez volt az az este, amelyet sokkal több, mint ..." - Megjelent a Road 20 - Aréna koncertlemez

Hazavihető, újra átélhető a Road 2024 december 28-ai Budapest Papp László Sportarénás jubileumi koncertje! Az akkor 20 éves születésnapját ünneplő hevesi zenekar egy felejthetetlen produkcióval tette emlékezetessé ezt az estet, aminek teljes felvétele felkerült a most megjelent limitált példányszámú exkluzív kiadványokra - digipak tokos 2 CD+DVD-n, 3 egyedi színezésű korongon tripla LP-n, és pendrive-on érhető el a Road 20 Aréna koncertanyag.

“Ha megkérdezik tőlünk, azt mondjuk: Igen, ezért az estéért tényleg érdemes volt álmodozni, elhinni, felkelni, csinálni, fáradni, megmutatni, végigvinni, megélni. Minden perce életre szóló emlék marad számunkra. És így, hogy ezek az exkluzív kiadványok most napvilágot látnak, így újra és újra át tudjuk élni az akkori, közös élményeinket a rajongóinkkal, barátainkkal, mindenkivel, aki velünk tartott ezen az estén. Köszönjük hogy akkor és ott velünk voltál és köszönjük hogy ma is itt vagy velünk!”

Tracklista:



CD1:

1. Jó hely

2. Kettő bennem az én

3. Fojts meg a sötétben

4. Húzom a kardot

5. Ne mondd

6. Visszahárom

7. Valami nagyon hideg kék

8. Go

9. Ahol a hegyeket látod

10. M.A.T.T.

11. Aki szabad



CD2:

1. A jó reménység foka

2. Senki kedvéért nem fékezünk

3. Tévút

4. Benzin legyen

5. Élj a mának

6. Túlzó kámfor illat

7. Térfélcsere

8. Nem kell más

9. Világcsavargó

10. Birthday song

11. Megint nyár

12. Nem elég



DVD:

24. Extrák

Road:

Molnár Máté - basszusgitár, ének

Kádár Imre - gitár

Goya - gitár

Tóth Tamás - dob



A zenekar február közepén indította Világcsavargó Tour 2026 elnevezésű idei koncertsorozatát.

A kiadványok a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhetőek el, valamint a kiadói shopból rendelhetőek.

H-Music Hungary

[2026.03.16.]