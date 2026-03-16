2026. március 16. | hétfő | Henrietta nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 
Kapcsolódó cikkek
What Now? - Megjelent Bodor Máté második nagylemeze
Megjelent a Kalapács József és az Akusztika új nagylemeze
A legsötétebb fény - Megjelent a Meteora új nagylemeze
Dal- és videópremier a március 6-án érkező Road 20 - Aréna koncertlemezről 
A My Chemical Romance énekesével készített dalt a március 17-én Budapesten is fellépő Frozen Soul
Közös dallal indította a turnét a The Halo Effect, a Heaven Shall Burn és a The Black Dahlia Murder
Felpörgött az AWS! Megjelent a Madách 2.0 - elindult az Aréna jegyeladás
Isten Háta Mögött: 3 korongos deluxe LP kiadásban érkezik A kényelmetlen lemez
Kapcsolatok
H-music
Road

"Ez volt az az este, amelyet sokkal több, mint ..." - Megjelent a Road 20 - Aréna koncertlemez

Hazavihető, újra átélhető a Road 2024 december 28-ai Budapest Papp László Sportarénás jubileumi koncertje! Az akkor 20 éves születésnapját ünneplő hevesi zenekar egy felejthetetlen produkcióval tette emlékezetessé ezt az estet, aminek teljes felvétele felkerült a most megjelent limitált példányszámú exkluzív kiadványokra - digipak tokos 2 CD+DVD-n, 3 egyedi színezésű korongon tripla LP-n, és pendrive-on érhető el a Road 20 Aréna koncertanyag.

Ha megkérdezik tőlünk, azt mondjuk: Igen, ezért az estéért tényleg érdemes volt álmodozni, elhinni, felkelni, csinálni, fáradni, megmutatni, végigvinni, megélni. Minden perce életre szóló emlék marad számunkra. És így, hogy ezek az exkluzív kiadványok most napvilágot látnak, így újra és újra át tudjuk élni az akkori, közös élményeinket a rajongóinkkal, barátainkkal, mindenkivel, aki velünk tartott ezen az estén. Köszönjük hogy akkor és ott velünk voltál és köszönjük hogy ma is itt vagy velünk!”

Tracklista:

CD1:
1. Jó hely
2. Kettő bennem az én
3. Fojts meg a sötétben
4. Húzom a kardot
5. Ne mondd
6. Visszahárom
7. Valami nagyon hideg kék
8. Go
9. Ahol a hegyeket látod
10. M.A.T.T.
11. Aki szabad

CD2:
1. A jó reménység foka
2. Senki kedvéért nem fékezünk
3. Tévút
4. Benzin legyen
5. Élj a mának
6. Túlzó kámfor illat
7. Térfélcsere
8. Nem kell más
9. Világcsavargó
10. Birthday song
11. Megint nyár
12. Nem elég

DVD:
1. Jó hely
2. Kettő bennem az én
3. Fojts meg a sötétben
4. Húzom a kardot
5. Ne mondd
6. Visszahárom
7. Valami nagyon hideg kék
8. Go
9. Ahol a hegyeket látod
10. M.A.T.T.
11. Aki szabad
12. A jó reménység foka
13. Senki kedvéért nem fékezünk
14. Tévút
15. Benzin legyen
16. Élj a mának
17. Túlzó kámfor illat
18. Térfélcsere
19. Nem kell más
20. Világcsavargó
21. Birthday song
22. Megint nyár
23. Nem elég
24. Extrák

Road:
Molnár Máté - basszusgitár, ének
Kádár Imre - gitár
Goya - gitár
Tóth Tamás - dob

A zenekar február közepén indította Világcsavargó Tour 2026 elnevezésű idei koncertsorozatát.

A kiadványok a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhetőek el, valamint a kiadói shopból rendelhetőek.

H-Music Hungary

[2026.03.16.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

Legolvasottabb cikkek

Dupla teltház S. Nagy slágereire: Legendák és fiatalok tomboltak együtt - állva tapsoltak!
Ámokfutó idők: Hortobágyi kálvária a József Attila Színházban
Axel Rudi Pell: áprilisban a friss lemezt is elhozzák Budapestre
Semmi közöd hozzá? Orbán Erika novellái mégis a te lelkedet szúrják át!
Márciusban érkezik az AWS, Madách 2.0 koncertfelvétele
Punkmellény ment cicaotthont: Greg jótékonysága a Dürerben!
A nagystílű székely torreádor: Molnár Levente is színre lép a Carmenben
Hallgasd meg! - Belga: Rendőrmunka, ahol a TEK is táncra perdül
Duplán robban a Kuplung az Arénában!
Csellócentrikus lírai rockzene - Létezel: Dal- és klippremier a bemutatkozó EGEDY produkciótól
Ajánljuk: "Bor, csók, vér - a vitézek utolsó mulatsága"
Parádés szereposztással érkezik a Centrál Színházba A Macskalápon
Nagyszínpadi premier: Black Comedy a Thália Színházban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Mondókák, tánclépések, közös éneklés: élő néphagyomány a MOMkult színpadán
Innovatív megoldások a bejáratok tisztaságának érdekében
Klezmerrel köszöntik a legendát: 80 éves Jávori Ferenc "Fegya"
Már a mozikban a Mambo Maternica - közönségtalálkozók országosan
Három hónap és újra itt a Csinibaba Táncdalfesztivál!
Erkel Fesztivál: Országos Musical Színjátszó Találkozót hirdet a musicalszínház

Harminc évnyi evolúció, fekete szivárvánnyal lángba borított Aréna - ünnepi Hooligans koncert az Arénában
Február 14-én harminc esztendős fennállásuk jubileumi ünnepi koncertjét adta a Hooligans zenekar az Arénában, mi pedig megnéztük. Azóta is a hatása alatt vagyunk a két...

Vikingek és „happy metal” - Ensiferum koncerten jártunk
Január 25-én visszatértek hozzánk...
Rabok legyünk vagy szabadok? - örök kérdés egy örök darabban
Telt házas koncert a koreai Omega X-en
Amerika, jégkorong, fiúbanda gitár és dobszólók - Big Time Rush koncertem jártunk
Kalóz-folk-mulatós metal este a Barba Negraban
Angyali szimfonikus metal est a Barba Negraban - Beyond the Black koncerten jártunk
beszámolók még