"Ez volt az az este, amelyet sokkal több, mint ..." - Megjelent a Road 20 - Aréna koncertlemez
Hazavihető, újra átélhető a Road 2024 december 28-ai Budapest Papp László Sportarénás jubileumi koncertje! Az akkor 20 éves születésnapját ünneplő hevesi zenekar egy felejthetetlen produkcióval tette emlékezetessé ezt az estet, aminek teljes felvétele felkerült a most megjelent limitált példányszámú exkluzív kiadványokra - digipak tokos 2 CD+DVD-n, 3 egyedi színezésű korongon tripla LP-n, és pendrive-on érhető el a Road 20 Aréna koncertanyag.
“Ha megkérdezik tőlünk, azt mondjuk: Igen, ezért az estéért tényleg érdemes volt álmodozni, elhinni, felkelni, csinálni, fáradni, megmutatni, végigvinni, megélni. Minden perce életre szóló emlék marad számunkra. És így, hogy ezek az exkluzív kiadványok most napvilágot látnak, így újra és újra át tudjuk élni az akkori, közös élményeinket a rajongóinkkal, barátainkkal, mindenkivel, aki velünk tartott ezen az estén. Köszönjük hogy akkor és ott velünk voltál és köszönjük hogy ma is itt vagy velünk!”
Tracklista:
CD1:
1. Jó hely
2. Kettő bennem az én
3. Fojts meg a sötétben
4. Húzom a kardot
5. Ne mondd
6. Visszahárom
7. Valami nagyon hideg kék
8. Go
9. Ahol a hegyeket látod
10. M.A.T.T.
11. Aki szabad
CD2:
1. A jó reménység foka
2. Senki kedvéért nem fékezünk
3. Tévút
4. Benzin legyen
5. Élj a mának
6. Túlzó kámfor illat
7. Térfélcsere
8. Nem kell más
9. Világcsavargó
10. Birthday song
11. Megint nyár
12. Nem elég
DVD:
1. Jó hely
2. Kettő bennem az én
3. Fojts meg a sötétben
4. Húzom a kardot
5. Ne mondd
6. Visszahárom
7. Valami nagyon hideg kék
8. Go
9. Ahol a hegyeket látod
10. M.A.T.T.
11. Aki szabad
12. A jó reménység foka
13. Senki kedvéért nem fékezünk
14. Tévút
15. Benzin legyen
16. Élj a mának
17. Túlzó kámfor illat
18. Térfélcsere
19. Nem kell más
20. Világcsavargó
21. Birthday song
22. Megint nyár
23. Nem elég
24. Extrák
Road:
Molnár Máté - basszusgitár, ének
Kádár Imre - gitár
Goya - gitár
Tóth Tamás - dob
A zenekar február közepén indította Világcsavargó Tour 2026 elnevezésű idei koncertsorozatát.
A kiadványok a MediaMarkt üzletekben, a lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhetőek el, valamint a kiadói shopból rendelhetőek.
H-Music Hungary
[2026.03.16.]