Isten Háta Mögött: 3 korongos deluxe LP kiadásban érkezik A kényelmetlen lemez

Az 1999-ben indult - alternatív / progresszív rock-metal / grunge / stoner elemeket vegyítő -, beskatulyázhatatlan stílusban alkotó, a kiszámíthatatlanságot és a szabadságot zászlajára tűző Isten Háta Mögött zenekar harmadik albuma idén 18 éves, azaz nagykorúvá vált. 

Hogy kizárólag ezért, vagy más okok miatt is, de sokak örömére A kényelmetlen lemez áprilisban egy 3 korongos deluxe LP kiadásban lát majd napvilágot. Az anno Hungarian Metal Awards (Az év albuma) díjat is bezsebelő monumentális dupla anyag vitathatatlanul a magyar underground metal egyik alapköve, számos hazai zenész inspirációs forrása és hivatkozási alapja, nem mellesleg a közönség véleménye szerint a legendás “bölcsészmetal” formáció csúcsműve - régóta esedékes volt már egy méltó (újra) megjelenés.

Az anyag tripla 180 grammos splatter vinylen, színes gatefold tokban, nyomtatott belső tasakokkal, matt - elől lyukasztott - borítóval érkezik.

A kényelmetlen lemez vinyl kiadása az alábbi linken már előrendelhető.

“Az még csak hagyján, hogy az elmúlt években rengetegen kérdeztek minket a zenekar újjáalakulásával kapcsolatban, de emellett a legtöbb érdeklődő feltette a Kényelmetlen vinyl-kiadásának a kérdését is. Gyűjtőként számomra is nagy öröm, hogy egy ilyen szép és színvonalas kiadást tudunk most bejelenteni, ráadásul tripla vinylen. Mert hát ide vezet, ha egy ilyen lelkes közönség, mint az IHM-é, legitimizálja a hosszú dalokat és a dupla albumokat: tripla bakeliten kell őket kiadni!” - érkezett a hivatalos ajánló a csapattól.

Z-lemez
A oldal: Tipikus árvajelleg, Megbántani egy szabót
B oldal: Eszem éjjel és baglyot, Három, És
C oldal: Robot feláll a, Berepülés, Aláírhatatlan történelem
D oldal: Közelítő távolító kettő, Jósolni bélből, Itt valami megült

J-lemez
A oldal: Változzunk késekké, Páros lábbal fejbe, Lélektelenné-tétel, Istenszabású
B oldal: Élettér-elmélet, Távirányító, Az Orionaranyadér

A zenekar a színpadon is aktivizálja magát, április 24-én és 25-én a Dürer Kertben koncerteznek, mindkét est szinte percek alatt teltházas lett elővételben!

Aki nem volt elég gyors, vagy ismételni szeretne, nyáron a Fishing on Orfű fesztiválon találkozhat a csapattal.
2026.06.25. Csészényi tér nagyszínpad - kezdés: 22:30

H-Music Hungary

[2026.03.15.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
