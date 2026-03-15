DOMINUM: a Night Is Calling turné decemberben érkezik Budapestre a The Nigth Flight Orchestra-val karöltve

A német power metal / „zombi metal” DOMINUM novemberben és decemberben nagyszabású turnéra indul, december elesején Budapestet is érintve.

A Dr. Dead (valódi nevén Felix Heldt - producer és dalszerző, aki többek között a Feuerschwanz és Visions Of Atlantis produkcióiban is dolgozott) alapította azzal a koncepcióval, hogy egy horror-inspirálta, zombikkal kapcsolatos történetet meséljen el zenéjén és színpadi megjelenésén keresztül. Ezt a látványos show-t hozza el a csapat a Barba Negrába, na meg a visszajáró svéd The Night Flight Orcehstrát, mint különleges vendéget.

A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja:

Dominum - Night Is Calling Tour 2026

Különleges vendég: The Night Flight Orchestra

2026.12.01. Budapest, Barba Negra Blue Stage

Kapunyitás: 18:00

[2026.03.15.]