DOMINUM: a Night Is Calling turné decemberben érkezik Budapestre a The Nigth Flight Orchestra-val karöltve
A német power metal / „zombi metal” DOMINUM novemberben és decemberben nagyszabású turnéra indul, december elesején Budapestet is érintve.
A Dr. Dead (valódi nevén Felix Heldt - producer és dalszerző, aki többek között a Feuerschwanz és Visions Of Atlantis produkcióiban is dolgozott) alapította azzal a koncepcióval, hogy egy horror-inspirálta, zombikkal kapcsolatos történetet meséljen el zenéjén és színpadi megjelenésén keresztül. Ezt a látványos show-t hozza el a csapat a Barba Negrába, na meg a visszajáró svéd The Night Flight Orcehstrát, mint különleges vendéget.
A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Cobra Agency bemutatja: Dominum - Night Is Calling Tour 2026 Különleges vendég: The Night Flight Orchestra 2026.12.01. Budapest, Barba Negra Blue Stage Kapunyitás: 18:00
