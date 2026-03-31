Dal, ami sorsokat ment - Oláh Ibolya jótékonysági koncertje Budapesten

A Magnet Közösségi Házban ad koncertet Oláh Ibolya április 20-án. Az Ibolyántúl című est bevételéből a Tűzcsiholó Egyesület segít nehéz sorsú családokat boldogulni és kikapcsolódni. Az eseményre támogatói jegyeket is értékesítenek a segíteni vágyók számára.

Eddig 19 gyermeket sikerült megóvni attól, hogy állami gondozásba kerüljön. Most egy különleges jótékonysági koncert segíthet abban, hogy ez a szám tovább növekedjen – hívja fel a figyelmet a Tűzcsiholó Egyesület honlapján.

Személyes találkozás Oláh Ibolyával

Oláh Ibolya Ibolyántúl című estjével lép színpadra egy olyan ügyért, amely valódi családok életét formálja. Az előadás nem csupán koncert, hanem személyes hangvételű zenei és színházi találkozás: dalokon és történeteken keresztül enged betekintést az énekesnő életébe, miközben a közönséget is megszólítja.

Az est letisztult és intim: a zongora, a dalok és a történetek állnak a középpontban, minden más háttérbe húzódik. A műsorban saját dalok és olyan szerzők művei is felcsendülnek, akik meghatározó szerepet játszottak Oláh Ibolya pályáján.

Családi tábor, mely sorsokat változtat meg

A koncert bevétele a Tűzcsiholó Egyesület nyári családi táborát támogatja. A táborba olyan családok érkeznek, ahol a szülők maguk is állami gondozásban nőttek fel – így sokszor támogatás és minták nélkül kezdik meg saját szülői útjukat.

Ez a tábor azonban több mint kikapcsolódás. A közös élmények mellett valódi tudást is ad: a délelőtti workshopokon a résztvevők pénzügyi tudatosságról, háztáji gazdálkodásról, digitális ismeretekről és a mindennapi életvezetéshez szükséges készségekről tanulhatnak.

A Tűzcsiholó Egyesület munkájának lényege, hogy időben érkezzen a segítség – még azelőtt, hogy egy család szétesne. Az eddigi 19 megmentett gyerek nem statisztika, hanem 19 történet arról, hogy a támogatás valóban képes megváltoztatni sorsokat.

Az Ibolyántúl így nemcsak egy különleges koncertélmény, hanem egy lehetőség is: hogy a közönség részese legyen ennek a változásnak.

Jegyvásárlás az alábbi linken.

[2026.03.31.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
