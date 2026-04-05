Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!

Új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza a berlini elektronikus zene egyik meghatározó alkotója, Apparat, akihez a koncertkörút során különleges előzenekarként csatlakozik Bi Disc is.

A 2026 tavaszán induló turné egyik kiemelt állomása Budapest: a magyar közönség április 9-én a Dürer Kertben találkozhat a művésszel. A turné apropóját a hat év szünet után megjelent A Hum Of Maybe adja, amely februárban érkezett a Mute Records gondozásában. Apparat teljes zenekarral érkezik, így a budapesti koncert az új korszak egyik első élő megszólalása lesz Európában, egy összetett, atmoszférikus hangzásvilág kibontásaként.

Alkotói csendből a színpadra

A 2019-es LP5 óta eltelt időszakban Sascha Ring hosszabb alkotói csendet tartott. A Moderat turnéját követően - a pandémia és személyes változások hatására - eltávolodott a zenétől, majd egy tudatos kreatív folyamattal tért vissza: napi szinten rögzített új zenei ötleteket, amelyekből végül az új album anyaga formálódott. Az A Hum Of Maybe a bizonytalanság és a lehetőség közötti állapotot vizsgálja, a kötődés különböző formáin keresztül. A lemez címében szereplő „maybe” nem bizonytalanságként, hanem nyitott térként jelenik meg - olyan köztes állapotként, ahol új jelentések és kapcsolódások születhetnek.

Ez a hangzásvilág a turné során válik teljessé: a dalok élő megszólalása és a vizuális világ együtt formálják azt az összetett élményt, amely Apparat előadásainak egyik legfontosabb sajátossága. Budapesten mindez különösen izgalmas, hiszen a projekt 2019-es Müpa-beli estje óta most látható újra a fővárosban - noha Sascha Ring a Moderat tagjaként 2022-ben és 2023-ban már visszatért ide.

Különleges előzenekar: Bi Disc

A budapesti koncerten egy különleges előzenekar is színpadra lép: a berlini elektronikus producer, Bi Disc csatlakozik a turnéhoz. Jan-Philipp Lorenz projektje az elmúlt években egyre hangsúlyosabb szereplője lett az európai elektronikus zenei színtérnek, és nem véletlenül kapcsolódik Sascha Ringhez: együttműködésük az új albumon is hallható. Az A Hum Of Maybe egyik kiemelt darabja, a PIECES, FALLING, egy újragondolt változat, amely Bi Disc azonos című debütáló albumának dalából született, tovább erősítve a két alkotó közötti zenei párbeszédet.

A Dürer Kertben így egy estén találkozik a kortárs elektronikus zene két berlini alkotójának világa: a meditatív, atmoszferikus hangzásairól ismert Apparat és a kísérletező, audiovizuális irányok felé nyitó Bi Disc produkciója.

Budapest, mint kiemelt helyszín

Az európai turné egyik fontos állomásaként Budapest is felkerült a koncertnaptárba, így a hazai közönség az elsők között találkozhat az új korszak hangzásával.

2026. április 9-én a Dürer Kertben az új album dalai és a korábbi évek meghatározó szerzeményei egyaránt megszólalnak - egy olyan koncerten, amely egyszerre reflektív és intenzív zenei élményt ígér.

Mi? Apparat koncert - vendég: Bi Disc | A Hum Of Maybe Tour 2026

Mikor? 2026. április 9.

Hol? Dürer Kert (Budapest)

[2026.04.05.]