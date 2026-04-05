2026. április 6. | hétfő | Vilmos, Bíborka nevenapja
 
Regisztráció 
Belépés Belépés
Keresés
RSS RSS Hírek Hírek Meghallgattuk Meghallgattuk Ajánlók Ajánlók Fesztiválok Fesztiválok Interjúk Interjúk
zene.hu a kezdőlapom feliratkozás hírlevélre
Lemezek
Programok
Jegyvásárlás
Jegy.hu
MaZeSzak
Fórum
Slágerlista
Apróhirdetés
Zenészinfó
 
 
 
zenés állások
Oldal.info
 
  
 

Apparat új albummal robban be a Dürer Kertbe - Bi Disc-kal együtt, április 9-én!

Új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza a berlini elektronikus zene egyik meghatározó alkotója, Apparat, akihez a koncertkörút során különleges előzenekarként csatlakozik Bi Disc is.

A 2026 tavaszán induló turné egyik kiemelt állomása Budapest: a magyar közönség április 9-én a Dürer Kertben találkozhat a művésszel. A turné apropóját a hat év szünet után megjelent A Hum Of Maybe adja, amely februárban érkezett a Mute Records gondozásában. Apparat teljes zenekarral érkezik, így a budapesti koncert az új korszak egyik első élő megszólalása lesz Európában, egy összetett, atmoszférikus hangzásvilág kibontásaként.

Alkotói csendből a színpadra

A 2019-es LP5 óta eltelt időszakban Sascha Ring hosszabb alkotói csendet tartott. A Moderat turnéját követően - a pandémia és személyes változások hatására - eltávolodott a zenétől, majd egy tudatos kreatív folyamattal tért vissza: napi szinten rögzített új zenei ötleteket, amelyekből végül az új album anyaga formálódott. Az A Hum Of Maybe a bizonytalanság és a lehetőség közötti állapotot vizsgálja, a kötődés különböző formáin keresztül. A lemez címében szereplő „maybe” nem bizonytalanságként, hanem nyitott térként jelenik meg - olyan köztes állapotként, ahol új jelentések és kapcsolódások születhetnek.

Ez a hangzásvilág a turné során válik teljessé: a dalok élő megszólalása és a vizuális világ együtt formálják azt az összetett élményt, amely Apparat előadásainak egyik legfontosabb sajátossága. Budapesten mindez különösen izgalmas, hiszen a projekt 2019-es Müpa-beli estje óta most látható újra a fővárosban - noha Sascha Ring a Moderat tagjaként 2022-ben és 2023-ban már visszatért ide.

Különleges előzenekar: Bi Disc

A budapesti koncerten egy különleges előzenekar is színpadra lép: a berlini elektronikus producer, Bi Disc csatlakozik a turnéhoz. Jan-Philipp Lorenz projektje az elmúlt években egyre hangsúlyosabb szereplője lett az európai elektronikus zenei színtérnek, és nem véletlenül kapcsolódik Sascha Ringhez: együttműködésük az új albumon is hallható. Az A Hum Of Maybe egyik kiemelt darabja, a PIECES, FALLING, egy újragondolt változat, amely Bi Disc azonos című debütáló albumának dalából született, tovább erősítve a két alkotó közötti zenei párbeszédet.

A Dürer Kertben így egy estén találkozik a kortárs elektronikus zene két berlini alkotójának világa: a meditatív, atmoszferikus hangzásairól ismert Apparat és a kísérletező, audiovizuális irányok felé nyitó Bi Disc produkciója.

Budapest, mint kiemelt helyszín

Az európai turné egyik fontos állomásaként Budapest is felkerült a koncertnaptárba, így a hazai közönség az elsők között találkozhat az új korszak hangzásával.
2026. április 9-én a Dürer Kertben az új album dalai és a korábbi évek meghatározó szerzeményei egyaránt megszólalnak - egy olyan koncerten, amely egyszerre reflektív és intenzív zenei élményt ígér.

Mi? Apparat koncert - vendég: Bi Disc | A Hum Of Maybe Tour 2026
Mikor? 2026. április 9.
Hol? Dürer Kert (Budapest)

 

[2026.04.05.]

Megosztom:

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
lap teteje
 
apróhirdetés
© SirOeshImpresszumMédiaajánlatSiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu

