Szűcs Krisztián könyve a dalok sötét oldaláról - Park-koncert előtt!

A Heaven Street Seven idén, augusztus 8-án a Budapest Park színpadán idézi meg újra azt a korszakot, amelynek dalain az elmúlt közel három évtizedben generációk nőttek felnőtté. Ezeknek a számoknak a világa most könyvformában is tovább él: Szűcs Krisztián Utazás a kegyetlenbe című kötete a dalok mögötti történetekbe, emlékekbe és asszociációkba enged betekintést.

Van egy pont, amikor a dalok már nemcsak megszólalnak, hanem vissza is kérdeznek. Amikor harminc évnyi sor, refrén és félreérthető mondat elkezd történetté összeállni. Innét indul Szűcs Krisztián Utazás a kegyetlenbe című, frissen megjelent könyve is: egy zenei körutazás a művész koponyája körül, ahol a dalszövegek keletkezéstörténete időutazássá válik, a szöveg pedig vizualitással telítődik.

Szűcs Krisztián a magyar alternatív könnyűzenei színtér egyik emblematikus figurája, neve a 2000-es évek elején vált szélesebb körben ismertté, amikor megjelent az általa alapított Heaven Street Seven Cukor című, mára klasszikussá vált nagylemeze, amely nemcsak idehaza, hanem Európa-szerte is népszerűvé tette a zenekart. A Heaven Street Seven története, dalai és turnéi nemcsak zenei mérföldkövek, hanem a most megjelent kötet szövetének is fontos rétegei: a könyv számos ponton ebből az élményanyagból táplálkozik, hiszen Szűcs Krisztián alapítóként és dalszerzőként a zenekar meghatározó alkotói „lelke”, így személyes története és a HS7 története szinte elválaszthatatlanul fonódik össze.

A Cser Kiadónál megjelent novelláskötet – vagy ahogy a szerző nevezi: sznobellák gyűjteménye – nemcsak egy zenekari korszak lenyomata, hanem Szűcs Krisztián életének személyes térképe is. A könyvet saját fotói egészítik ki, tovább erősítve azt az érzetet, hogy itt nem puszta visszaemlékezésről, hanem egy privát archívum feltárásáról van szó. A sznobellák íve a gombfocitól és a rock and rolltól a bombatölcséreken át egészen a konyhában huszonöt évig őrzött Skoda Octavia-motorblokkig vezet, majd tovább a megbocsátás és a bocsánatkérés kérdéseihez. „Haza, család, britpop, OM és punk, a bennünk szunnyadó Cseh–Bereményi-hagyomány felszabadítása, gyerekkor majd kisvártatva gyerekkor gyerekkel” – sorolja Szűcs Krisztián a történet törzsét szolgáltató témákat.

„Minden a dalokkal kezdődik. Ez a könyv is úgy indult, hogy megírom a dalszövegeim történetét, ihletforrásait, anekdotáit. Aztán kinyílt a szelence és világos lett, hogy egyre tágabb értelmezésben vett dalszöveg-keletkezéstörténet jön létre, és így mintegy magától kialakult a sznobella mint műfaj. Hiszen egy dalszöveget nagyon áttételesen és kacifántosan is megihlethet az ember saját élete, vagy az, amit a másokéból lát, vagy a táguló univerzum, vagy a csajok. Tulajdonképpen ez a könyv ezeknek az összekuszált zsinegeknek a kibogozási kísérlete” – fogalmaz a szerző.

Szűcs Krisztián közel harminc éve írja és énekli azokat a dalokat, amelyek különböző korosztályokat kapcsoltak össze. Az Utazás a kegyetlenbe így végső soron visszavezet oda, ahonnan minden elindult: a dalokhoz. Ez az élmény idén nyáron ismét kézzelfoghatóvá válik, amikor a Heaven Street Seven augusztusban a Budapest Park színpadán megidézi azt a világot, amelyből ez a könyv is született – ahol a dalok nemcsak megszólalnak, hanem mindenki számára kézzel fogható világot idéznek meg.

[2026.04.07.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
