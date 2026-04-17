Mert van kiút - Addikt bemutató a Magyar Színházban  

Függőségről beszélni nehéz. Színpadon megmutatni még nehezebb. A Magyar Színház Addikt című bemutatója azonban pontosan ezt teszi: őszintén, fájdalmasan, mégis humorral és mély emberséggel beszél egy olyan problémáról, amely ma szinte minden családot érint.

026. március 27-én mutatta be a Magyar Színház az Addikt című előadást, amely a függőség világába vezet, de nem kívülről szemléli azt, hanem belülről, az emberi sorsok felől. Anger Zsolt által bravúros precizitással és feszes ingergazdagsággal megrendezett darab különlegessége, hogy személyes élményeken alapuló történeten keresztül mutatja meg, hogyan válik valaki függővé, hogyan omlik össze körülötte a világ, és hogyan lehet mégis visszatalálni az élethez. 

A Magyar Színházat a közönség elsősorban ifjúsági és családi színházként ismeri, repertoárján klasszikus és zenés előadások, valamint fiataloknak szóló produkciók szerepelnek, ezért első pillantásra talán idegenül hathat ezen a színpadon az Addikt szókimondó, helyenként nyers, megrázó és rendkívül őszinte világa. Az előadás azonban éppen azért született meg a Magyar Színházban, mert a tinédzser és fiatal felnőtt korosztályt ma már nem lehet általános, óvatos megfogalmazásokkal megszólítani. A függőség, a szorongás, a családi problémák, a megfelelési kényszer vagy a magány olyan valóságos és jelen lévő problémák a fiatalok életében, amelyekről csak őszintén, erősen és hitelesen érdemes beszélni. Az Addikt ezért nem csupán színházi előadás, hanem olyan preventív szemléletű produkció, amely segítheti a fiatalokat, pedagógusokat és szülőket abban, hogy közösen gondolkodjanak a függőség, a döntések és a felelősség kérdéseiről, így az előadás az oktatásban és a nevelésben is fontos kapcsolódási pont lehet.

„Mindnyájan függők vagyunk – legyen az társ, pénz, szerencsejáték vagy épp valamilyen káros szenvedély.”

Az Addikt nem egyszerűen a drog- vagy alkoholfüggőségről szól. Sokkal inkább arról, hogy az ember mennyire könnyen menekül valamibe a félelmei, kudarcai és fájdalmai elől, és arról is, hogy a függőség soha nem csak egyetlen ember története: családok, kapcsolatok, életek mennek tönkre körülötte.

Az előadás különlegessége, hogy nem moralizál, nem ítélkezik, nem akar tanítani, hanem történeteket mesél. Néha keserűen, néha megrázóan, néha kíméletlenül őszintén, és sokszor meglepően humorosan. A néző egyszerre nevet és szorong, egyszerre szórakozik és szembesül, mert a történetekben nagyon könnyű magunkra vagy a környezetünkre ismerni.

Az Addikt egyik legfontosabb üzenete, hogy a függőség nem valahol a társadalom peremén létezik, hanem közöttünk van: családokban, iskolákban, munkahelyeken, baráti társaságokban. Sokszor nem is a drog vagy az alkohol a legnagyobb probléma, hanem a magány, a megfelelési kényszer, a feldolgozatlan traumák, a szeretethiány vagy az, hogy az emberek nem mernek segítséget kérni.

Éppen ezért az előadás nemcsak színházi élmény, hanem társadalmi ügy is. Különösen fontos lehet fiatalok számára, mert olyan kérdésekről beszél, amelyekről az iskolában ritkán esik szó őszintén: függőség, családi minták, szorongás, kirekesztettség, megfelelési kényszer, önpusztítás és újrakezdés.

Az Addikt egyik legfontosabb üzenete:
A felismerés lehet az első lépés a visszaúton – ha van bátorságunk lépni.

Ez az előadás nem könnyű, de fontos.
Nem kényelmes, de szükséges.
Biztosan nem hagyja érintetlenül a nézőt.

Az Addikt olyan előadás, amelyet nemcsak látni kell, hanem átélni.

Szereposztás

Gábor - Szemenyei János
Ákos - Haumann Máté
Kriszta - Trokán Anna
Kata anyja - Varga Szilvia
Feri atya - Eperjes Károly
Körzeti rendőr - Fillár István
Karesz - Pavletits Béla
Kata - Kiss Anna Gizella
Robi - Fellinger Domonkos
Bea - Varga Fekete Kinga
Lacika - Csikós Máté
Zsolti - Keresztény Tamás
Apa - Mészáros Árpád Zsolt

Alkotók

Díszlettervező - Erdős Júlia Luca
Jelmeztervező - Fekete Kata
Ügyelő - Tóth Flamina
Súgó - Bodnár Vivien
Rendezőasszisztens - Földesi Zorka
Rendező - Anger Zsolt

[2026.04.17.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
