20 év után újra színpadon a Rákóczi daljáték!
Különleges, félig szcenírozott koncertváltozatban lesz látható Kacsóh Pongrác: Rákóczi daljátéka a Budapesti Operettszínház előadásában, május 6-án, 19:00 órakor.
Ez az egyedülálló produkció nem csupán egy feledésbe merült mű felélesztése, hanem igazi zenei és érzelmi utazás a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakába. A bemutató különleges apropója, hogy 2026-ban ünnepeljük a vezérlő fejedelem,
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, így az előadás egyszerre tisztelgés a történelmi alak és a nemzeti emlékezet előtt.
A darab középpontjában II. Rákóczi Ferenc alakja áll: egy férfi, aki a szerelem és a haza hívása között kénytelen választani. A történet a bécsi udvar fényűző világától a szabadságharc csatateréig vezet, miközben személyes sorsokon keresztül mutatja meg a hűség, az áldozat és a szabadságvágy drámáját. A nézők egyszerre lehetnek tanúi megható szerelmi történeteknek, sorsfordító döntéseknek és felemelő, hazafias pillanatoknak.
Az előadás zenei világa különleges élményt kínál: a magyar nóták hangulatát idéző dallamok, népdal ihletésű motívumok és elegáns keringők váltakoznak nagyszabású együttesekkel. A koncertszerű forma lehetővé teszi, hogy a zene és az énekesi teljesítmények még hangsúlyosabban érvényesüljenek.
A produkció kiváló szereposztással valósul meg: Amáliát a frissen Jászai Mari-díj-jal kitüntetett Kiss Diána alakítja, II. Rákóczi Ferenc szerepében Papp Balázs lesz látható, valamint színpadra lép még Süle Dalma, Fogl Noémi, Pete Ádám Dávid, Balczó Péter és Tassonyi Balázs.
A Rákóczi egyszerre kínál történelmi drámát gazdag zenei élménnyel kiegészítve, egy este, ahol a múlt megelevenedik, és a szabadság eszméje újra megszólal a színpadon.
Közreműködik a Budapesti Operettszínház Énekkara és Zenekara. Zenei vezető: Pfeiffer Gyula
Az előadás rendezője Homonnay Zsolt
[2026.04.24.]