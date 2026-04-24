Budapesti Operettszínház
Kapcsolódó események
Rákóczi - Kacsóh Pongrác daljátékának koncertszerű előadása
[2026. május 6.
szerda 19:00]

20 év után újra színpadon a Rákóczi daljáték!

Különleges, félig szcenírozott koncertváltozatban lesz látható Kacsóh Pongrác: Rákóczi daljátéka a Budapesti Operettszínház előadásában, május 6-án, 19:00 órakor.

Ez az egyedülálló produkció nem csupán egy feledésbe merült mű felélesztése, hanem igazi zenei és érzelmi utazás a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakába. A bemutató különleges apropója, hogy 2026-ban ünnepeljük a vezérlő fejedelem,
II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, így az előadás egyszerre tisztelgés a történelmi alak és a nemzeti emlékezet előtt.

A darab középpontjában II. Rákóczi Ferenc alakja áll: egy férfi, aki a szerelem és a haza hívása között kénytelen választani. A történet a bécsi udvar fényűző világától a szabadságharc csatateréig vezet, miközben személyes sorsokon keresztül mutatja meg a hűség, az áldozat és a szabadságvágy drámáját. A nézők egyszerre lehetnek tanúi megható szerelmi történeteknek, sorsfordító döntéseknek és felemelő, hazafias pillanatoknak.

Az előadás zenei világa különleges élményt kínál: a magyar nóták hangulatát idéző dallamok, népdal ihletésű motívumok és elegáns keringők váltakoznak nagyszabású együttesekkel. A koncertszerű forma lehetővé teszi, hogy a zene és az énekesi teljesítmények még hangsúlyosabban érvényesüljenek.

A produkció kiváló szereposztással valósul meg: Amáliát a frissen Jászai Mari-díj-jal kitüntetett Kiss Diána alakítja, II. Rákóczi Ferenc szerepében Papp Balázs lesz látható, valamint színpadra lép még Süle Dalma, Fogl Noémi, Pete Ádám Dávid, Balczó Péter és Tassonyi Balázs.

A Rákóczi egyszerre kínál történelmi drámát gazdag zenei élménnyel kiegészítve, egy este, ahol a múlt megelevenedik, és a szabadság eszméje újra megszólal a színpadon.

Közreműködik a Budapesti Operettszínház Énekkara és Zenekara. Zenei vezető: Pfeiffer Gyula
Az előadás rendezője Homonnay Zsolt

[2026.04.24.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
