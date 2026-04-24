Folk, jazz és funk pszichedelikus köntösben:

itt a török-magyar Nasip Kısmet legújabb dala

A Nasip Kısmet elnevezést "szerencsés véletlenként" vagy "sorsként" is lehetne fordítani, mindkét verzió illik a török-magyar zenekar szellemiségéhez és műfaji határoktól mentes hangzásvilágához: munkásságuk a kultúrák, a hagyományok és a spontán, közös zenei alkotás találkozási pontjában összpontosul.

Az ötfős formáció a török népzenét ötvözi a jazz, funk és pszichedelikus elemekkel, és egyre nagyobb sikereket érnek el az európai koncertszíntéren. A projektet 2019-ben Budapesten indította útjára a török zenész, gitáros és énekes, Arif Erdem Ocak, akihez különböző kulturális és zenei háttérrel rendelkező zenészek csatlakoztak.

A Nasip Kısmet legújabb, "Keklik" című dala április 17-én jelent meg a Sony Music szárnyai alatt - ez a csapat első kiadványa ennél a kiadónál.

A fogolymadárról elnevezett "Keklik" című tracket Budapesten rögzítették, a felvétel egy azonos című tradicionális török népdal újragondolása. Az eredeti szerzeményt egy nyolcperces, műfajokon átívelő kompozícióvá bővítették, mely a folk, a jazz, a funk és a pszichedelikus hangzásokat egyesíti, az ismerős dallamot egy végtelen zenei utazássá alakítva.



A hazai jazz zenészekkel együttműködésben született "Keklik" című dal a zenekar interkulturális identitását tükrözi. A ritmikai váltásokra és izgalmas improvizációkra épülő dal párbeszédet teremt a zenei hagyományok között, egyensúlyt teremtve az eredeti szerzemény iránti tisztelet és a jövőbe tekintő, kísérletező hangzás között. A "Keklik" című felvétellel kezdődő új fejezetében a Nasip Kısmet továbbra is azt vizsgálja, hogyan fejlődhet tovább a hagyományos zene egy kortárs, határok nélküli kontextusban.

[2026.04.24.]