120 év után színpadon Rákóczi: Papp Balázs fejedelemként tér vissza!

Százhúsz év után újra színpadon a Rákóczi daljáték: Kacsóh Pongrác műve félig szcenírozott koncertváltozatban lesz látható a Budapesti Operettszínházban május 6-án.

A színház MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a produkció nem csupán egy feledésbe merült mű felélesztése, hanem "zenei és érzelmi utazás a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakába".

Mint írják, a bemutató apropója, hogy 2026-ban ünnepeljük a vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, így az előadás egyszerre tisztelgés a történelmi alak és a nemzeti emlékezet előtt.

A darab középpontjában II. Rákóczi Ferenc alakja áll. A történet a bécsi udvar fényűző világától a szabadságharc csatateréig vezet, miközben személyes sorsokon keresztül mutatja meg a hűség, az áldozat és a szabadságvágy drámáját. A nézők egyszerre lehetnek tanúi megható szerelmi történeteknek, sorsfordító döntéseknek és felemelő, hazafias pillanatoknak- olvasható az ismertetőben.

Az előadás zenei világáról azt írják: a magyar nóták hangulatát idéző dallamok, népdalihletésű motívumok és keringők váltakoznak nagyszabású együttesekkel. A koncertszerű forma lehetővé teszi, hogy a zene és az énekesi teljesítmények még hangsúlyosabban érvényesüljenek - teszik hozzá.
A produkcióban Amáliát Kiss Diána alakítja, II. Rákóczi Ferenc szerepében Papp Balázs látható, valamint színpadra lép Süle Dalma, Fogl Noémi, Pete Ádám Dávid, Balczó Péter és Tassonyi Balázs is.
Az előadásban közreműködik a Budapesti Operettszínház Énekkara és Zenekara, a zenei vezető Pfeiffer Gyula, az előadás rendezője Homonnay Zsolt.

[2026.04.27.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
