120 év után színpadon Rákóczi: Papp Balázs fejedelemként tér vissza!
Százhúsz év után újra színpadon a Rákóczi daljáték: Kacsóh Pongrác műve félig szcenírozott koncertváltozatban lesz látható a Budapesti Operettszínházban május 6-án.
A színház MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a produkció nem csupán egy feledésbe merült mű felélesztése, hanem "zenei és érzelmi utazás a magyar történelem egyik legmeghatározóbb korszakába".
Mint írják, a bemutató apropója, hogy 2026-ban ünnepeljük a vezérlő fejedelem, II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, így az előadás egyszerre tisztelgés a történelmi alak és a nemzeti emlékezet előtt.
A darab középpontjában II. Rákóczi Ferenc alakja áll. A történet a bécsi udvar fényűző világától a szabadságharc csatateréig vezet, miközben személyes sorsokon keresztül mutatja meg a hűség, az áldozat és a szabadságvágy drámáját. A nézők egyszerre lehetnek tanúi megható szerelmi történeteknek, sorsfordító döntéseknek és felemelő, hazafias pillanatoknak- olvasható az ismertetőben.
Az előadás zenei világáról azt írják: a magyar nóták hangulatát idéző dallamok, népdalihletésű motívumok és keringők váltakoznak nagyszabású együttesekkel. A koncertszerű forma lehetővé teszi, hogy a zene és az énekesi teljesítmények még hangsúlyosabban érvényesüljenek - teszik hozzá.
A produkcióban Amáliát Kiss Diána alakítja, II. Rákóczi Ferenc szerepében Papp Balázs látható, valamint színpadra lép Süle Dalma, Fogl Noémi, Pete Ádám Dávid, Balczó Péter és Tassonyi Balázs is.
Az előadásban közreműködik a Budapesti Operettszínház Énekkara és Zenekara, a zenei vezető Pfeiffer Gyula, az előadás rendezője Homonnay Zsolt.
[2026.04.27.]