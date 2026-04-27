Placido Domingo

Egy igazán felejthetetlen, különleges este - Dimash és Domingo közösen álltak színpadra

Április 18-án egy minden tekintetben különleges zenei élményben lehetett részünk, hiszen a kazahsztáni származású Dimash Qudaibergen és a legendás Plácido Domingo is részt vett azon a nagyszabású rendezvényen, ami az MVM Dome-ban került megrendezésre a “Három ikon” elnevezésű koncerten.

Szombat este egy kicsit úgy éreztem magamat, mint Az ötödik elemben Korben Dallas, amikor végighallgatja a Díva előadását az első sorból. A lelátón ülve kísérhettem figyelemmel ezt a páratlan koncertet, és mind Dimash, mind a Maestro annyira lenyűgözött, mint az említett úriembert az énekesnő. Számomra több szempontból is különleges volt ez az este. Életemben először láthattam élőben a Budafoki Dohnányi Zenekart, akik a csodálatos háttérzenét biztosították. Nagyon szeretem a filmzenéket is, és felemelő volt hallani a Gladiátor, a Trónok harca, vagy a Karib-tenger kalózainak a zenéjét.

Az esemény egyik fellépője, Hauser sajnos beteg lett, ezért videó üzenetet küldött nekünk, amelyben elmondta, hogy mennyire sajnálja, hogy nem tud ma itt lenni, és nagyon hálás a rengeteg biztató üzenetért, amit kap. Mindenesetre ő sem maradt ki teljesen a műsorból, hiszen videók formájában hallhattuk őt is. Hauser távollétében Bánkövi Bence a koncert egyik kiemelt szólistájaként lépett színpadra, ahol többek között a Gyöngyhalászok című operából Nadir áriáját adta elő.

Az esemény két fő sztárvendége külön-külön már jártak Magyarországon, de most először fordult elő az, hogy közösen álltak egy színpadon. Természetesen elhangzottak egyéni produkciók is, de az első közös daluk, az O Sole Mio is átütő sikert aratott. Gyönyörűen harmonizált a kazah fiú különleges hangja Domingo bársonyos tenorjával. A duettjeik során Dimashtól mélyebb és tisztább hangokat hallottunk.

Felsorolni is nehéz, mi minden történt ezen a zenei ikonokban bővelkedő koncerten, de kétség sem fér hozzá, hogy Dimash népszerűsége országokon ível át. Rengetegen utaztak el Magyarországra, hogy újra láthassák őt. A nézőtér szépen megtelt.

A Virtuózoknak és a Broadway jegyirodának hála egy olyan élményben lehetett részünk, amit nehéz szavakba önteni.

Dimash Qudaibergen (született: Dinmuhammed Qanatuly Qudaibergen, 1994. május 24.) világhírű kazah énekes, dalszerző és multi-instrumentalista, aki leginkább rendkívüli, több mint 6 oktávos hangterjedelméről ismert. Képes zökkenőmentesen váltani a mély bariton, a tenor, a falzett és a síphangok (whistle register) között. Az átlagos emberi hangterjedelmet messze meghaladó, több mint 7 oktávos tartományban énekel (G0-tól D8-ig). Zenéjében mesterien ötvözi a klasszikus operát, a popot és a hagyományos kazah népzenét. Előadásmódja egyedülálló, mivel a klasszikus operai képzettséget ötvözi a modern pop, rock és a hagyományos kazah zene elemeivel. Színpadi jelenlétét a technikai tökéletesség és a mély érzelmi átélés kettőssége jellemzi. Teátrális, drámai eladásaiba igyekszik bevonni a közönségét, ő a „mesélő”, aki minden hangot megél. A nézők pedig vele együtt élhetik meg az érzelmi viharokat.

Nálam szombat este óta tart ez a bizonyos érzelmi vihar. Végzem a napi teendőimet, dolgozom, és közben akaratlanul eszembe jut ez az élmény. A koncert előtt napokig a Stranger című dalt hallgattam, élőben hallani elképesztő volt. Ez Dimash egyik legmeghatározóbb dala, a szövege az önkeresésről, az újrakezdésről és a belső vándorlásról szól. Különlegessége a kazah vonós hangszer, a kobyz használata, amely misztikus, keleties hangzást kölcsönöz a modern pop-opera alapnak. A lejátszóm egyik kedvence lett ez a dal.

Egy másik közönségkedvenc, az SOS című dal is elhangzott, amely 2017-ben világhírűvé tette Dimasht. Korábban műkorcsolya versenyeken hallottam először, és mindig nagyon meghatott, bármelyik versenyző is választotta. Az "S.O.S. d'un terrien en détresse” az emberi létezés fájdalmáról, a magányról és a világból való elvágyódásról szól.

Arra vágyik, hogy madár lehessen, és felülről, egy szebb nézőpontról láthassa a világot. A lélek szárnyalását és a földi korlátokból való kitörést jelképezi. A közönség elismerően írt az elhangzott dalról.

Egy másik kedvencemet, a Durdarazt is hallhattuk, amely egy kazah népdal, amit Dimash tett világhírűvé. Egy gyönyörű lányról szól, akinek szépségét csak távolról csodálhatják a férfiak. Számomra ez volt az este egyik fénypontja, és nagyon hálás vagyok, hogy élőben láthattam.

Dimasht a 19 éves testvére, Mansur Qudaibergen kísérte gitáron. A srác nagyon tehetséges, a Stranger turné során lépett fel testvérével, így vált az élő show részévé. Gitárszólóihoz saját zenei jellegzetességét adja hozzá. Az egyik koncerten a billentyűst kellett helyettesítenie. Egy igazán sokoldalú művész. Ő szerezte Dimash számára a Together című dalt.

Plácido Domingo egy olyan zenei ikon, akit szinte mindenki ismer. Nem hittem volna, hogy láthatom még őt, de ezen a csodálatos estén egy újabb álmom vált valóra. A Három tenor egyike többször járt már Magyarországon. A spanyol-mexikói származású énekes legutóbb a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában adott karácsonyi koncertet a Virtuózokkal.

Nehéz megfogalmazni, hogy mit éreztem, miközben hallgattam őt. Először meghatódtam, és miután átlendültem ezen, valamiféle nyugalom szállt meg. Egyszerűen csak élveztem a csodás zenét. 85 évesen is elbűvöli bársonyos baritonjával a közönségét.

A Dimash-al közös duetteken kívül olyan dalok hangzottak el, mint Bizet: Gyöngyhalászok - Nadir áriája, Nemico della patria, Te quiero morena, vagy a No puede ser.

Duettet énekelt a fiával, Plácido Domingo Jr.-al is. A Perhaps Love című dal hangzott el.

Az ifjabbik Domingo előadásában egy latin válogatás hangzott el olyan dalokból, mint a Capullo de Algelí, a Cuando calienta el Sol és a Guantanamera.

Az egyedülálló koncertre meghívást kapott még Yelena Dudochkin, a gyönyörű énekesnő szoprán hangjával tette még különlegesebbé a műsor klasszikus blokkját.

Nemcsak Domingóval énekelt közösen, hanem a fiával is, illetve szerepelt a fináléban, ahol az est főszereplőitől a Bésame Mucho hangzott el.

A 2026. április 18-i MVM Dome-koncerten Dimash Qudaibergen és az ukrán énekesnő, Victoria Bulieieva egy rendkívül érzelmes és látványos produkciót adtak elő. Az operaház fantomjának legismertebb részlete óriási siker volt. Ez volt a koncert egyik legmeghatóbb pillanata.

Victoria a Virtuózok V4+ tehetségkutató korábbi felfedezettje. Dimash, aki mentorálja a fiatal tehetséget, külön kérte, hogy Victoria vele énekelhessen ezen a budapesti gálán. A hölgy egyébként óriási rajongótábornak örvend. Rengeteg követője van TikTokon és az Instagramon is.

A koncerten a fiatal tehetség Balázs-Piri Soma zongorázott. A 2018-as Virtuózok korcsoport döntőse mély hálával és elismeréssel nyilatkozott. A fiatal művész a közösségi médiában megosztott gondolataiban "grandiózusnak" nevezte az eseményt. 

Dimash rendkívüli lazasága, alázatossága, remek színpadi jelenléte, tökéletes kapcsolata a közönséggel mindvégig jelen volt. Nagyon sokan adtak neki ajándékot, egy-egy szál virágot, voltak olyan szerencsések, akik rajta lehettek azon a szelfin, amit valaki telefonjával csinált, végül pedig csak úgy lazán bedobta az öltönyét a közönségbe.

Egy rendkívül jól átgondolt repertoárt kaptunk, ahol tökéletes egyensúlyban voltak a duettek és az egyéni produkciók, illetve remekül eltalálták a vendégek fellépéseit is.

Hálás köszönetem még egyszer a szervezőknek ezt a rendkívüli koncertet. Több ilyenre lenne szükség.

Szigeti Emese

[2026.04.27.]

Fórum- és hozzászóláskezelésre vonatkozó tájékoztatás

A hatályos jogszabályi környezet módosulása következtében a weboldal üzemeltetőjeként kötelező moderációs feladatokat kellene ellátnunk minden felhasználói tartalom (hozzászólás, fórumbejegyzés stb.) vonatkozásában.
Ezen jogszabályi előírások teljes körű és folyamatos teljesítéséhez jelenleg nem áll rendelkezésünkre megfelelő erőforrás (személyi és pénzügyi kapacitás).

Ennek következtében a fórum- és hozzászólás funkciót határozatlan időre felfüggesztjük.
A felhasználók számára új hozzászólások és fórumtémák létrehozása, illetve meglévő tartalmakhoz történő hozzászólás a mai naptól nem lehetséges.

A funkció újbóli aktiválására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a vonatkozó szabályozás lehetővé teszi olyan üzemeltetési mód alkalmazását, amely számunkra is megvalósítható és fenntartható.

Megértésüket köszönjük.

Zene.hu csapat

2025.11.10

 
