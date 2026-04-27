Egy igazán felejthetetlen, különleges este - Dimash és Domingo közösen álltak színpadra

Április 18-án egy minden tekintetben különleges zenei élményben lehetett részünk, hiszen a kazahsztáni származású Dimash Qudaibergen és a legendás Plácido Domingo is részt vett azon a nagyszabású rendezvényen, ami az MVM Dome-ban került megrendezésre a “Három ikon” elnevezésű koncerten.

Szombat este egy kicsit úgy éreztem magamat, mint Az ötödik elemben Korben Dallas, amikor végighallgatja a Díva előadását az első sorból. A lelátón ülve kísérhettem figyelemmel ezt a páratlan koncertet, és mind Dimash, mind a Maestro annyira lenyűgözött, mint az említett úriembert az énekesnő. Számomra több szempontból is különleges volt ez az este. Életemben először láthattam élőben a Budafoki Dohnányi Zenekart, akik a csodálatos háttérzenét biztosították. Nagyon szeretem a filmzenéket is, és felemelő volt hallani a Gladiátor, a Trónok harca, vagy a Karib-tenger kalózainak a zenéjét.

Az esemény egyik fellépője, Hauser sajnos beteg lett, ezért videó üzenetet küldött nekünk, amelyben elmondta, hogy mennyire sajnálja, hogy nem tud ma itt lenni, és nagyon hálás a rengeteg biztató üzenetért, amit kap. Mindenesetre ő sem maradt ki teljesen a műsorból, hiszen videók formájában hallhattuk őt is. Hauser távollétében Bánkövi Bence a koncert egyik kiemelt szólistájaként lépett színpadra, ahol többek között a Gyöngyhalászok című operából Nadir áriáját adta elő.

Az esemény két fő sztárvendége külön-külön már jártak Magyarországon, de most először fordult elő az, hogy közösen álltak egy színpadon. Természetesen elhangzottak egyéni produkciók is, de az első közös daluk, az O Sole Mio is átütő sikert aratott. Gyönyörűen harmonizált a kazah fiú különleges hangja Domingo bársonyos tenorjával. A duettjeik során Dimashtól mélyebb és tisztább hangokat hallottunk.

Felsorolni is nehéz, mi minden történt ezen a zenei ikonokban bővelkedő koncerten, de kétség sem fér hozzá, hogy Dimash népszerűsége országokon ível át. Rengetegen utaztak el Magyarországra, hogy újra láthassák őt. A nézőtér szépen megtelt.

A Virtuózoknak és a Broadway jegyirodának hála egy olyan élményben lehetett részünk, amit nehéz szavakba önteni.

Dimash Qudaibergen (született: Dinmuhammed Qanatuly Qudaibergen, 1994. május 24.) világhírű kazah énekes, dalszerző és multi-instrumentalista, aki leginkább rendkívüli, több mint 6 oktávos hangterjedelméről ismert. Képes zökkenőmentesen váltani a mély bariton, a tenor, a falzett és a síphangok (whistle register) között. Az átlagos emberi hangterjedelmet messze meghaladó, több mint 7 oktávos tartományban énekel (G0-tól D8-ig). Zenéjében mesterien ötvözi a klasszikus operát, a popot és a hagyományos kazah népzenét. Előadásmódja egyedülálló, mivel a klasszikus operai képzettséget ötvözi a modern pop, rock és a hagyományos kazah zene elemeivel. Színpadi jelenlétét a technikai tökéletesség és a mély érzelmi átélés kettőssége jellemzi. Teátrális, drámai eladásaiba igyekszik bevonni a közönségét, ő a „mesélő”, aki minden hangot megél. A nézők pedig vele együtt élhetik meg az érzelmi viharokat.

Nálam szombat este óta tart ez a bizonyos érzelmi vihar. Végzem a napi teendőimet, dolgozom, és közben akaratlanul eszembe jut ez az élmény. A koncert előtt napokig a Stranger című dalt hallgattam, élőben hallani elképesztő volt. Ez Dimash egyik legmeghatározóbb dala, a szövege az önkeresésről, az újrakezdésről és a belső vándorlásról szól. Különlegessége a kazah vonós hangszer, a kobyz használata, amely misztikus, keleties hangzást kölcsönöz a modern pop-opera alapnak. A lejátszóm egyik kedvence lett ez a dal.

Egy másik közönségkedvenc, az SOS című dal is elhangzott, amely 2017-ben világhírűvé tette Dimasht. Korábban műkorcsolya versenyeken hallottam először, és mindig nagyon meghatott, bármelyik versenyző is választotta. Az "S.O.S. d'un terrien en détresse” az emberi létezés fájdalmáról, a magányról és a világból való elvágyódásról szól.

Arra vágyik, hogy madár lehessen, és felülről, egy szebb nézőpontról láthassa a világot. A lélek szárnyalását és a földi korlátokból való kitörést jelképezi. A közönség elismerően írt az elhangzott dalról.

Egy másik kedvencemet, a Durdarazt is hallhattuk, amely egy kazah népdal, amit Dimash tett világhírűvé. Egy gyönyörű lányról szól, akinek szépségét csak távolról csodálhatják a férfiak. Számomra ez volt az este egyik fénypontja, és nagyon hálás vagyok, hogy élőben láthattam.

Dimasht a 19 éves testvére, Mansur Qudaibergen kísérte gitáron. A srác nagyon tehetséges, a Stranger turné során lépett fel testvérével, így vált az élő show részévé. Gitárszólóihoz saját zenei jellegzetességét adja hozzá. Az egyik koncerten a billentyűst kellett helyettesítenie. Egy igazán sokoldalú művész. Ő szerezte Dimash számára a Together című dalt.

Plácido Domingo egy olyan zenei ikon, akit szinte mindenki ismer. Nem hittem volna, hogy láthatom még őt, de ezen a csodálatos estén egy újabb álmom vált valóra. A Három tenor egyike többször járt már Magyarországon. A spanyol-mexikói származású énekes legutóbb a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában adott karácsonyi koncertet a Virtuózokkal.

Nehéz megfogalmazni, hogy mit éreztem, miközben hallgattam őt. Először meghatódtam, és miután átlendültem ezen, valamiféle nyugalom szállt meg. Egyszerűen csak élveztem a csodás zenét. 85 évesen is elbűvöli bársonyos baritonjával a közönségét.

A Dimash-al közös duetteken kívül olyan dalok hangzottak el, mint Bizet: Gyöngyhalászok - Nadir áriája, Nemico della patria, Te quiero morena, vagy a No puede ser.

Duettet énekelt a fiával, Plácido Domingo Jr.-al is. A Perhaps Love című dal hangzott el.

Az ifjabbik Domingo előadásában egy latin válogatás hangzott el olyan dalokból, mint a Capullo de Algelí, a Cuando calienta el Sol és a Guantanamera.

Az egyedülálló koncertre meghívást kapott még Yelena Dudochkin, a gyönyörű énekesnő szoprán hangjával tette még különlegesebbé a műsor klasszikus blokkját.

Nemcsak Domingóval énekelt közösen, hanem a fiával is, illetve szerepelt a fináléban, ahol az est főszereplőitől a Bésame Mucho hangzott el.

A 2026. április 18-i MVM Dome-koncerten Dimash Qudaibergen és az ukrán énekesnő, Victoria Bulieieva egy rendkívül érzelmes és látványos produkciót adtak elő. Az operaház fantomjának legismertebb részlete óriási siker volt. Ez volt a koncert egyik legmeghatóbb pillanata.

Victoria a Virtuózok V4+ tehetségkutató korábbi felfedezettje. Dimash, aki mentorálja a fiatal tehetséget, külön kérte, hogy Victoria vele énekelhessen ezen a budapesti gálán. A hölgy egyébként óriási rajongótábornak örvend. Rengeteg követője van TikTokon és az Instagramon is.

A koncerten a fiatal tehetség Balázs-Piri Soma zongorázott. A 2018-as Virtuózok korcsoport döntőse mély hálával és elismeréssel nyilatkozott. A fiatal művész a közösségi médiában megosztott gondolataiban "grandiózusnak" nevezte az eseményt.

Dimash rendkívüli lazasága, alázatossága, remek színpadi jelenléte, tökéletes kapcsolata a közönséggel mindvégig jelen volt. Nagyon sokan adtak neki ajándékot, egy-egy szál virágot, voltak olyan szerencsések, akik rajta lehettek azon a szelfin, amit valaki telefonjával csinált, végül pedig csak úgy lazán bedobta az öltönyét a közönségbe.

Egy rendkívül jól átgondolt repertoárt kaptunk, ahol tökéletes egyensúlyban voltak a duettek és az egyéni produkciók, illetve remekül eltalálták a vendégek fellépéseit is.

Hálás köszönetem még egyszer a szervezőknek ezt a rendkívüli koncertet. Több ilyenre lenne szükség.

Szigeti Emese

[2026.04.27.]