Ma elstartol a Sztárban Sztár 7. évada Emlékezetes produkciók, megdöbbentő átalakulások és izgalmas kulisszatitkok várnak minden nézőre ma este 18.50-kor a TV2-n! Az ország első számú házibulijának főszereplői semmit sem bíznak a véletlenre, bármit megtesznek, hogy mi jól szórakozzunk! Ne hagyd ki ezt az óriási bulit, kövess bennünket online felületeinken is, így azonnal megtudhatod a 7. évad legemlékezetesebb pillanatait.



Hihetetlen átváltozások, humoros és lélegzetelállító pillanatok – a korábbi évadok kiemelkedő sikerei után Tilla műsorvezetésével ismét visszatér a Sztárban Sztár.



Új zsűritagok



A zsűriszékekben ezúttal Köllő Babett és Kökény Attila mellett a már rutinos ítésznek számító Bereczki Zoltán és Papp Szabi foglal majd helyet. Akik hétről hétre versenybe szállnak, hogy elnyerjék az év legsokoldalúbb előadója címet: Opitz Barbi, Péter Szabó Szilvia, Tóth Andi, Fésűs Nelly, emellett a lányok mezőnyét erősíti a Katona József színház művésze, Pálmai Anna, valamint Rico X Miss Mood formációból ismert You Tube-sztár, Miss Mood is. A férfi versenyzők között ismert előadók bőrébe bújik majd Vastag Csaba, Pély Barna, Curtis, Molnár Tamás, Szabó Ádám, valamint a Kelemen Kabátban frontembere, Horváth Boldi. Ha a show maga még nem lenne elég, ahogy minden bulinak van afterparty-ja, úgy a Sztárban Sztár műsorának is van! A szünetekben Kadlecsek Krisztián hozza el minden nézőnek azokat a kulisszatitkokat, amelyekkel még jobban megismerhetjük, hogy hogyan is zajlanak a háttérmunkák egy ilyen szuperprodukció esetében.



Ha még ez sem lenne elég, akkor van még egy jó hírünk: Krisztián természetesen kifaggatja majd arról is a sztárversenyzőinket, hogy milyen érzésekkel vágtak neki az első élő show-nak, hogyan érezték magukat a színpadon, és mit gondolnak, vajon bizalmat szavaznak-e nekik a nézők. [2020.08.30.]

