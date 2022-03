Ez már az ötödik! Temesi Berci a dobosok munkája előtt tiszteleg! Temesi Berci megállíthatatlan. Hazánk egyik legfoglalkoztatottabb basszusgitárosa, zenei rendezője, aki sok elfoglaltsága mellett szerzőként is képes kamatoztatni energiáit, tavaly november óta immáron ötödik klipjével („Righ place in right time”, „My Granny’s Hat, „Newcomer”, „Játszd el neki”) rukkol elő. A „Behind The Mask” dal Berci ötödik nagylemezén, a dobosok munkássága előtt tisztelgő „Time is not a magazine” albumon hallható. A „Behind The Mask” ismét egy frissítő, organikus, fergetegesen építkező anyag lett, amelyhez Berci fantasztikus társakat kért fel Lukács Peta, Fehérvári Attila és Markó Ádám személyében. „Gyerekkoromban, amikor Herendről Veszprém felé utaztam többször is láthattam gitáron a hátán utazni Lukács Petát. Amikor elkezdtem élni a szórakozással teli éjszakai életet, a környék legszuperebb rock klubjában, a bándi Rock Ranch-en hallhattam őt kiemelkedően játszani. Aztán többek között láttam a Bikini zenészeként bizonyítani, valamint a Kőbányai Zenei Stúdió tanáraként is ismerhetik a mai fiatalok. Boldog vagyok, hogy elfogadta a felkérésemet, és hogy ebben a dalban egy földimmel pecsételhettem meg hovatartozásomat.” – kezdte a nosztalgiázást Temesi Berci, aki minden, a lemezen közreműködő zenész kollégája kapcsán ódákat tudna zengeni. „Fehérvári Attila az egyik legkedvesebb barátom. Többek között neki köszönhetem, hogy a Black-Out tagjaként koptathattam a színpadokat a 2000-es évek elején. Atis brutális játéka mindig hatással volt rám, mindig figyelemmel követtem zenei munkásságát, így láthattam őt Markó Ádámmal is játszani Hrutka Robinál, a Special Providence-ben.” – mesélte Berci.



„Ádámra azonban elsőként Ganxsta Zolee zenekarában figyeltem fel, hiszen elképesztően precíz, technikás, tudatos, professzionális dobos. Messziről megismerni, ha ő ül a doboknál, a USEME pedig az egyik kedvenc hazai zenekarom.”- tette hozzá a basszusgitáros, aki mindössze 17 éves volt, amikor először gitárt ragadott. „Régóta ismerjük egymást Bercivel, mindig is kölcsönösen tiszteltük, ösztönöztük egymást. Ez volt az első alkalom, hogy együtt dolgoztunk, nagy megtiszteltetés volt egy ilyen válogatott zenész gárda egyik szereplője lenni. A dal, amit nekem szánt Berci, rögtön megfogott, könnyen megleltem benne a helyem, nagyon eltalálták stilisztikailag, hatalmas élmény volt játszani, rögzíteni! Szívét, lelkét belerakta mindenki, ez pedig azt gondolom, hogy a videón átjön.” – mondta Markó Ádám. A decemberben megjelent, elsősorban a kevés reflektort kapó dobosokra irányuló, alapozó „Time is not a magazine” album közel 50 közreműködő munkásságának köszönhetően jött létre. A Bubenyák Zoli által hangszerelt korongon 12 dal kapott helyet, amelyek mindegyikéhez készült képi anyag, Bikali Sanyi ugyanis végig forgatta a stúdiómunkálatokat. Így érkezik most az anyag ötödik klipje, amit maga Berci vágott, utómunkált Bikali Sanyi vezetésével, és amelynek felvételei a CSEND STUDIO-ban készültek. A lemez minden online streaming zenei szolgáltatáson elérhető, kézzelfogható CD formátumban pedig a musicfashion.hu shopjában szerezhető be. Berci tervei között szerepel, hogy később bakelit formában is kiadja ezt a korongot.



Aki szeretne élőben megélni egy igazi zenei csemegét, annak is jó hírünk van. Április 13-án Berci különleges koncertet ad a Klauzál Ház színpadán, ahol a Fonogram-díjat is elnyert „Symphosium 40” dupla lemeze (egy instrumentális, egy vokális korong) kerül terítékre. Ezen az albumon három országból, csaknem 100 részvevő alkotott együtt, ami vélhetően az átlagnál is hatalmasabb szervezést, munkát igényelhetett, ám ezek a valóban fantasztikus szerzemények egytől-egyig megértek minden fáradozást. A koncerten a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar kíséri majd Bercit, vendégként pedig olyan előadók csatlakoznak hozzá, mint Szolnoki Péter, Bencsik Tamara, Kálmán Tamás, Vavra Bence, Nagy Laci Gitano, vagy éppen Csányi István.

