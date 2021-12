Januárban ismét megrendezik a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált Január 11. és 17. között Budapestre figyel a világ! Nívójának köszönhetően a világ legrangosabb cirkuszfesztiváljai között számon tartott Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál 14. alkalommal kerül megrendezésre Közép-Európa egyetlen kőcirkuszában, az egész évben üzemelő Fővárosi Nagycirkuszban. A fesztiválon a világ legjobb artistaművészei, kulturális csemegék és szakmai konferenciák várják az érdeklődőket. Az első Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivált 1996-ban rendezték meg a Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) szakemberei. Az akkori igazgató, Kristóf István és fia, Kristóf Krisztián munkájában és a fesztivál létrejöttében sokat segített Varjasi László, Eduardo Murillo impresszárió és Franz Czeisler Tihany, magyar származású cirkuszigazgató.



A világ legjobbjai között számon tartott, rangos, nemzetközi elismerésekkel kitüntetett artistaművészek idén négy kontinensről érkeznek, hogy összemérjék egymással kimagasló tudásukat, és bemutassák a magyar közönségnek a cirkuszművészet sokszínű művészeti értékeit. A produkciókat rangos szakmai zsűri bírálja el: több, mint száz cirkuszigazgató, impresszárió, cirkuszi szakember és művészeti vezető érkezik a világ egyik legrangosabb cirkuszművészeti seregszemléjére több, mint húsz országból. A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál egyik különlegessége, hogy a magyarországi utazócirkuszok igazgatói egy külön zsűrit alkotnak, akik szintén díjazzák az általuk legjobbnak ítélt artistaművészeket. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak, mint nemzeti előadó-művészeti intézménynek egyik kiemelt feladata, hogy megismerje és megismertesse, Magyarországra hozza a világ távoli kultúráit, amelyekből az adott országra jellemző egy-egy szeletet kapunk az artistaprodukciók által. Elképesztő cirkuszi produkciók hat napon át A verseny idején Budapestre figyel a világ! A meghívott művészek a cirkuszi világ legjobbjai, akik éveken át tökéletesített produkciójukat mutatják be a szakmai zsűrinek és a közönségnek. A 2022 januárjában megrendezésre kerülő fesztivál nulladik napján, január 11-én 19 órától a Művésztelepen a Circustheatrum Szentivánéji álmodók című workshopját tekinthetik meg az érdeklődők. Shakespeare klasszikus színpadi műve elevenedik meg a cirkuszban. A színház, a cirkusz, a zene és a tánc ötvöződik különleges összművészeti produkcióvá a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium produkciós projektje, a CircusTheatrum új előadásában. Január 12-én 17 órától kezdődik a Red Carpet Show, az artistaművészek ünnepélyes bevonulása a Fővárosi Nagycirkusz előtt. A cirkuszművészet rajongóinak januárban is több alkalommal nyílik lehetőségük megtekinteni az „A" és a „B" versenyprogramokat, melyekben a világ legjobb artistaművészei mérik össze a tudásukat. Január 14-én 13 órától az ígéretes magyar artistatehetségek mutatkoznak be nem csak a közönségnek, hanem a szakmai kiválóságoknak, cirkuszigazgatóknak és impresszárióknak a Newcomer Show keretében. A XIV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál január 17-én egy nagyszabású díjátadó gálaműsorral zárul. A cirkuszfesztivál műsorvezetője Kelly Endrész Bánlaki lesz, aki többgenerációs, híres magyar és angol cirkuszi családok leszármazottja, színésznő, énekesnő, előadóművész és Maka Gyula, a Fővárosi Nagycirkusz konferansziéja. A világ egyik legnívósabb cirkuszfesztiválja január 17-én ér véget a 19 órától kezdődő Gála Show-és díjátadó ceremóniával. A XIV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál konferencia programjai A fesztiválhoz két tudományos program kapcsolódik: a „Cirkuszépületek Európában" című nemzetközi tudományos konferencia és a „Cirkuszpedagógia lehetőségei a magyar oktatási rendszerben" című pedagógiai módszertani konferencia. Január 11-én, a „Cirkuszépületek Európában" című nemzetközi tudományos konferencia keretében, neves külföldi és magyar előadók tartanak építészettörténeti konferenciát a Szépművészeti Múzeum Barokk csarnokában, amely 10 órától egy, a fesztivál végéig ingyenesen megtekinthető cirkuszépület történeti kiállítás megnyitójával veszi kezdetét. A konferencia témájának középpontjában az európai cirkuszépületek keletkezésének, fennmaradásának, átalakulásának, funkcióváltásának, pusztulásának és megújulásának folyamatai, kérdései – kutatott és kutatásra váró európai példái és dokumentumai állnak. A meghívott cirkuszi szakemberek, tudományos kutatók, közgyűjteményi szakemberek több nézőpontból mutatják be a cirkuszépületek helyét és szerepét az európai építészetben, a cirkuszépületek sajátosságait a szórakoztatóipar és az előadóművészet jellegzetes építészeti kultúrájával összefüggésben. Január 13-án 10 és 13 óra között a Magyar Mezőgazdasági Múzeum dísztermében „A cirkuszpedagógia lehetőségei a magyar oktatási rendszerben" címmel rendeznek tudományos és módszertani konferenciát. Az esemény fókuszában a cirkuszművészet pedagógiai aspektusainak, a cirkusz és az oktatás kapcsolódási pontjainak kutatása és felhasználása áll, amelyek arra keresik a választ: hogyan, milyen eszközökkel és módszerekkel képes a magyar oktatási rendszert hatékonyabbá, sokszínűbbé, érdekesebbé tenni a cirkuszpedagógia. A meghívott cirkuszi szakemberek, tudományos kutatók és oktatási vezetők számos szemszögből vizsgálják és mutatják be a magyar oktatási rendszer és a cirkuszművészet összefüggéseit, a cirkuszpedagógia felhasználási lehetőségeit, területeit az alap- és középfokú oktatás-nevelésben, valamint a felsőoktatásban. [2021.12.14.]