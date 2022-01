Ezt látnod kell! Két cukiság is szerepel Hársházi Szabolcs új klipjében Előadóként egyre népszerűbb Hársházi Szabi (dalszerző-producer), akit anno a TV2 Zenebutik csatornájának „Az élet dalos oldala” reality műsorából ismerhettünk meg közelebbről. Szabi most új dallal és videóklippel jelentkezett. Az év eleji újdonságának címe: „Adja az ég”. A klipben szereplő két kisgyermek pedig igazán cuki. Mutatjuk őket! Az „Adja az ég” című szerzemény az egymás melletti kitartásra bíztat. A zenét természetesen Hársházi Szabi, a dalszöveget pedig Jakab Andrea jegyzi.



Szabi idén tervezi megjelentetni első lemezét, erről már korábban többször, több helyen nyilatkozott. Szóval a 2022-es év jó eséllyel hoz még egy albumba foglalt dalcsokrot is az előadóként egyre népszerűbb szerzőtől. De addig is mutatjuk a most megjelent Reggae Pop újdonságát. Még annyit azonban elöljáróban a dalhoz, hogy aki szereti Szabi „Úgyis mindegy" című ugyanebben a zenei stílusban íródott 2020 januárjában megjelent fülbemászó dalát, annak ez az új alkotás is garantáltan tetszeni fog. [2022.01.02.]