Kolorádó fesztivál 2022 - információk itt! Kolorádó fesztivált 2022-ben június 29. és július 3. között rendezik meg. "2022-ben is találkozunk Budapest és a természet határán, az erdő közepén, ahol kicsit minden más: valahogy jobban működik a világ. Az V. Kolorádó fesztivált 2022. június 29. és július 2. között tartjuk. Az idei fesztiválra is válthattok Támogatói jegyet, ez 40.000 Ft-ba kerül - ehhez tartozik támogatói póló, kulacs és egy vacsora a szervezőkkel a Majorban. Illetve bevezettük Örökbérletet is, amely korlátlan időre szól, azaz mostantól mindig bejöhet vele egy fő a fesztiválra.



Ennek ára 140.000 Ft, és ehhez is tartozik támogatói póló, kulacs és vacsora a szervezőkkel a Majorban." - közölték a szervezők.



