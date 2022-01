Jön a Red Bull Pilvaker 2022 - infokat közöltek a szervezők Tízéves a Red Bull Pilvaker. Az 1848-as forradalom hősei előtti tisztelgésből indult modern előadói- és alkotócsapat március 15-én ebben a formában utoljára lesz látható együtt a Papp László Budapest Sportarénában. A Red Bull Pilvaker ötlete 2012-ben született azzal a szándékkal, hogy a maga eszközeivel tisztelegjen a hősök előtt és közelebb hozza a mai szóforradalmárokat az 1848-as költőkhöz - szerepel az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mint írták, a kulturális kezdeményezés tíz évvel ezelőtt a VAM Design Centerben mutatkozott be, majd két évvel később megújult koncepcióval érkezett meg a produkció az Erkel Színházba. Hét itteni teltházas előadás után 2019-ben már a Sportaréna adott helyszínt a műsornak.



Tíz év alatt több mint negyven magyar irodalmi klasszikust dolgozott fel a Pilvaker-csapat, amelyet a közönség 26 636 megvásárolt jeggyel és 56 milliós YouTube-nézettséggel hálált meg. A dalokból számos feldolgozás született, iskolai ünnepségek műsorában csendültek fel a Pilvaker-darabok.



Sokakat a Pilvaker rapperei és MC-i ösztönöztek a magyar irodalom felfedezésére. 2016-ban kortárs irodalmi szövegként a 8. osztályos tankönyvekbe is bekerült a Szavak című vers Lábas Viki, Fluor Tomi, Deego, Marsalkó Dávid, Wolfie és Fura Csé által átdolgozott verziója. Sokak playlistjén kitüntetett helyet kapott az Akarsz-e játszani, a Szeptember végén vagy a Föltámadott a tenger.

A Red Bull Pilvaker Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versét dolgozta fel legelőször, a tízéves jubileum apropóján az alkotók visszatérnek a gyökerekhez. Az Anyám tyúkja remake-je már elérhető az ismert videómegosztó oldalon és a zenestreamelő szolgáltatók kínálatában, az új verzióban a csapat rapperei mellett az énekesek is szerepet vállalnak.



A március 15-i előadáson részt vesz Kautzky Armand színművész, a zenei színtérről Papp Szabi, Járai Márk, Sub Bass Monster, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Fluor Tomi, Diaz, Szakács Gergő, Fura Csé, Dipa, Deego, Bom, Eckü, Szivák Zsolt, Meszi, Singh Viki, Delov Jávor és a Random Trip zenészei, valamint Trokán Nóra, Pálmai Anna és Bánki Beni.



További információ: redbull.hu/pilvaker

