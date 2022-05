Új videoklip! Irigy Hónaljmirigy: Jóisten (Valmar Úristen paródia) Megérkezett a Irigy Hónaljmirigy: Jóisten című Valmar Úristen paródiája. Jóisten

Szöveg: Sipos Tomi Huu uh húúú

mi ezaaa miez aaa?? Meghallom mondom Jóisten

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Zenében új nincsen

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Meghallom Jóisten

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Meghallom, meghallom, meghallom

Meghallom, meghallom ÓÓÓ Ez megint telibe-találat

Azt hiszem teleírom a naptárat

Ez nagyon be fog most jönni

Nem kell má’ több gólt belőni

És főbérlőmnek megveszem a celláját

Ha ráunok a kocsimra, esküszöm minden évben cserélek

Úgy 100 millió like a cél Én vagyok aki a végén ehhez is ért Óóó ehhez is ért, óóó meg mindent elért Óhhh-úúú Meghallom mondom Jóisten

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Zenében új nincsen

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Meghallom Jóisten

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Meghallom, meghallom, meghallom

Meghallom, meghallom Oh-My-God, tőlünk hallhatod

A régi Hungária új számát

Ja, egy az egybe nyúltuk Travolta mozgását

A sztárban sztár meg szét pörgette az instáját

Mert be-csi-nál tőlünk a lány, meg srác, az utca,

meg a ház, az a gáz, hogy ez más bébi

Nagyon más amit vársz, amit vársz, amit vársz

Ez csak majdnem rock and roll, ye-ye ez majdnem rock and roll

béj-Baby majdnem rock and roll, a csapból is ez szó-ól

Vagy a Ciao Marina volt, Nem baj, ha ettől megy a bolt

Jöhet a Sziget meg a Volt, ez csak erre a nyárra szó-ó-ólt Szikora:

Srácok úgy nekem is könnyebb, ha engem bevesztek

Ez az utolsó sansz, amivel visszajöhetnék

Mert nekem is könnyebb, ha bizniszt sejtek

Simán otthon maradsz, ha korral nem haladsz Van ilyen Boney M, Szeretlek is meg Marics, Ballag a Robika

Csiki-csik-csikidám Meghallom mondom Jóisten

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Zenében új nincsen

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Meghallom Jóisten

Ez csikidáám, Ez csikidááám

Ez csikidááám [2022.05.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje A Dal 2023 zenész » gitáros [2022.05.25.]

