Első ízben rendezik meg a Muzsikál az erdő a Kárpátok bércein elnevezésű programot

Első alkalommal rendezik meg szeptember 2. és 4. között Brassó, Kovászna és Hargita megyében a Muzsikál az erdő a Kárpátok bércein elnevezésű programot.

A szervezők különleges erdei helyszíneken várják az érdeklődőket, így Brassóban az állatkert melletti városi erdőben, Sepsibodok-Oltszemen a sütei borvízforrásnál és a csíkszentkirályi Gesztena pusztájánál.



A helyszínek gyalogos, kerékpáros és lovas túrákkal is megközelíthetők. A részvevők szakvezetéses erdei sétákkal is eljuthatnak a klasszikus zenei és a népzenei erdei koncertekre, amelyeken a magyar, a román, a szász népi kultúra művelői lépnek fel, így mások mellett a Brassói Filharmónia Kamarazenekara, a Csíki Kamarazenekar, a Corpus Harson Quartett, Szokolay Dongó Balázs, Ménesi Gergely karmester, Molnár Levente operaénekes, a Magyar Rapsodi Projekt, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, a Fonó Zenekar, Agócs Gergely, a Misztrál Együttes, a Poienita román néptánccsoport, a Mátka Néptánccsoport, a Die Knöspe aus Rosenau szász néptánccsoport és a pusztinai csángók - közölte a Muzsikál az Erdő Alapítvány az MTI-vel.



A programok között erdei sport, kézműves gyermekprogramok, helyi termelők bemutatkozása, a Muzsikál az erdő fotó- és gyermekrajz pályázat kiállításai is szerepelnek.



A rendezvény példás összefogás eredményeként szerveződik a Muzsikál az Erdő Alapítvány, a helyi és megyei önkormányzatok, helyi erdészet szervezésében, több helyi kulturális és civil szervezet bevonásával. A rendezvény partnere a Tánczos Barna vezette romániai Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium.



Az eseménysorozat fő célja az erdő és a zene, a művészet erejével a résztvevőket a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani.



MTI

[2022.08.28.]