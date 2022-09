Jövőre ismét megrendezik a Flesch Károly Nemzetközi Hegedűversenyt Flesch Károly világhírű hegedűművész és pedagógus születésének 150. évfordulója évében, 2023-ban ismét megrendezik a nevét viselő nemzetközi hegedűversenyt Mosonmagyaróváron. A szervezők közleménye szerint a XIV. Flesch Károly Nemzetközi Hegedűversenyt 2023. június 4-11. között tartják a hegedűművész szülővárosában. Az ötévente megrendezett versenyre Mosonmagyaróvár önkormányzata és a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány pályakezdők és zeneakadémiai hallgatók jelentkezését várja. A megmérettetésre bármely európai ország fiatal művészei nevezhetnek, akik 1993. június 6. és 2003. június 5. között születtek. Indulhatnak a versenyen olyan nem európai fiatalok is, akik legalább kétéves európai zenei tanulmányt igazolnak.



A jelentkezési határidő 2023. február 1., a nemzetközi zsűri februárban ül össze és dönt arról, hogy kiket juttat tovább a júniusi döntőkbe. A verseny három fordulóból - elődöntőből, középdöntőből és a döntőből - áll. Valamennyi forduló nyilvános. A középdöntőbe várhatóan 12, a döntőbe pedig 6 versenyző jut be.



Azok közül, akik 2022. december 31-ig elküldik jelentkezésüket, a verseny szervezői sorsolás útján kiválasztanak 6 jelentkezőt, akik, ha nem jutnak döntőbe, részt vehetnek a versenyszüneti napon megrendezendő nyilvános mesterkurzusokon.



A nemzetközi zsűri elnöke Ábrahám Márta magyar hegedűművész lesz, tagja Szilvay Réka magyar származású finn hegedűművész, Hagai Shaham izraeli hegedűművész, Kirill Troussov orosz születésű német hegedűművész és Horváth Balázs magyar zeneszerző.

A verseny első helyezettje 5000, a második 3000, a harmadik 1500 euró díjazásban részesül.



Részletes információ és a nevezési lap a verseny honlapján, a fleschviolincompetition.com oldalon érhető el.

Flesch Károly, korának elismert hegedűművésze 1873-ban született Mosonban. Ötéves sem volt, amikor elkezdte iskoláit, és tizenhat évesen leérettségizett. Zenét előbb Bécsben, majd Párizsban tanult. Első önálló koncertjét 21 éves korában, Bécsben adta. Ezt követően fél évet töltött Mosonban, de végül Berlinben telepedett le. Pedagógiai munkásságát a román királyi udvarban kezdte.

A világ minden tájáról érkeztek hozzá tehetséges tanítványok: Robert Pollach, Boris Schwarz, Thomas Mária, Ida Haendel. Tanított a neves Curtis Institute of Musicban is. A fasizmus elől menekülve előbb Budapestre, majd véglegesen Svájcba költözött. Ott halt meg 1944-ben - olvasható a közleményben.

MTI [2022.09.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.18.]

gazda szolgáltatás [2022.09.15.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu