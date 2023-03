Mozart-napot rendez vasárnap a Concerto Budapest a Zeneakadémián Mozart-napot rendez vasárnap Keller András művészeti vezetésével a Concerto Budapest a Zeneakadémián. A zenekar csütörtöki közleménye szerint hatodik alkalommal várják az érdeklődőket a klasszikus zene örök kedvencének szentelt egynapos koncertsorozaton, amelyen Mozart gazdag életművének legfontosabb művei csendülnek fel. Négy koncerten hallható lesz a Prágai, a Jupiter- és a g-moll szimfónia, az Esz-dúr szimfónia és az Esz-dúr sinfonia concertante, valamint a c-moll és d-moll zongoraverseny, a g-moll zongoranégyes és az Esz-dúr zongoraötös.



A vasárnap délután háromnegyed hatkor kezdődő nyitókoncertet online is lehet majd követni a zenekar honlapján, a zárókoncertet este fél 8-tól pedig élőben fogja közvetíteni címlapján az index.hu. A koncertek később a Concerto Budapest YouTube-és Vimeo-csatornáján lesznek elérhetők.



A közlemény szerint a Concerto Budapest Kossuth- és Prima Primissima díjas zeneigazgatója, Keller András, a Mozart-nap megálmodója és művészeti vezetője ebben az évben is sokszínű programot állította össze.



Az idei eseményen a Concerto Budapest mellett közreműködik Takács-Nagy Gábor a nap házigazdájaként és vendégkarmestereként, valamint Mihail Pletnyov zongoraművész, a Concerto Budapest rezidens művésze, Kelemen Barnabás hegedűművész és Kokas Katalin brácsaművész, valamint a Keller Quartet és a Liszt Ferenc Kamarazenekar - áll a közleményben.

MTI [2023.03.03.]

