“A mindenség ölében a könnyünk óceán…” - Pennhurst dal- és klippremier: Újjáéledt Újjáéledt címmel egy vadonatúj klipes dalt publikált a Pennhurst, az előreláthatólag nyáron érkező következő nagylemezéről. A szerzemény az orosz-ukrán konfliktus, már több mint egy éve tartó viszontagságait mutatja be a zenekar saját stílusában.

Horváth Imre gitáros így foglalta össze a dal mondanivalóját:

“Az ‘Újjáéledt’ című dalunk az orosz és ukrán háború egy éves évfordulójának szomorú, és keserű apropójából készült el. A háború a legszörnyűbb dolog, ami az emberiséggel történhet, és mégis újjáéled időről időre ez a pusztító és értelmetlen téboly. A Pennhurst szívében és lelkében pacifista, elutasítunk minden olyan tettet, amivel elnyomjuk, bántalmazzuk embertársainkat. Nemzet, nyelv, bőrszín, nem, kor, vallás, hovatartozás, stb. nem tehet különbséget közöttünk! Nem lesz béke a világban soha, amíg a gyűlölet köztünk jár. A videoklipben érzékeltetni próbáltuk, hogy a legszörnyűbb dolog minden egyes háborúban, ami a világban valaha is történt, az ártatlanok halála. A gyerekeknél ártatlanabb lény nem létezik, így például egy 12 éves kisfiúban a lehető legmélyebb lenyomatot tudja hagyni minden ilyen borzalom, amit lát, ne adj’ Isten, át is él. A klipben Ádám Kristóf alakítja a fiút, aki egy földalatti óvóhelyre menekül a háború pokla elől, ahol végignézi mi történik a világban. Így mutatva be, hogyan is hat a lelkére ez az egész. Ezúton is nagyon köszönjük neki és családjának, hogy segített ötleteinket megvalósítani.” A klip zenekari része a Kőbányai Pincerendszer mélyén forgott, Szőr Olivér volt az operatőr, vágó és rendező is egyben. A forgatókönyvet pedig a zenekar énekese Csárádi Robi írta. Kristóf jelenetei egy Olivér által kiválasztott, irgalmatlanul nyomasztó hangulatú pincében lettek rögzítve.

A dal stúdiómunkálatai ismét Gyulán, a No Silence stúdióban készültek el Simon István hangmérnök vezetésével. A zenekarral tavasszal még három alkalommal lehet találkozni:

április 15. Budapest, Dürer Kert

április 29. Tatabánya, Roxxy Music

május 27. Szeged, Városi Rock Club: esemény hamarosan

A csapat közben versenyben van azért is, hogy magyar zenekarként részt vegyen Szlovéniában, Európa egyik legnagyobb Metal fesztiválján a Metal Days-en. Ehhez viszont most a rajongók segítségét kérik, hiszen támogatásos pontrendszerben történik a beszavazás. IDE kattintva tudtok segíteni egy nagyon rövid, mindenféle elkötelezettségtől mentes regisztrációval a zenekarnak ahhoz, hogy kijusson nyáron Szlovéniába fellépni.



H-Music Hungary [2023.03.20.] Megosztom: