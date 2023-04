Zenei újjászületés a Budapest Ritmo 2023 fesztiválon Egy hét múlva kezdődik a tavasz egyik legszínesebb felfedezőfesztiválja, a Budapest Ritmo. Április 12–15. között a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében megvalósuló eseménysorozat az egyiptomi szakrális zenétől a ciprusi psych-folkig, Izlandtól a Szaharáig elképesztő műfaji és földrajzi sokszínűséggel várja a világzene rajongóit. 20 koncert, 3 DJ-set, 8 film, négynapos utazás a zene körül 4 budapesti helyszínen, amire szakaszokban és retúr is jegyet vehetsz. Idén többek közt Emilíana Torrini és a Colorist Orchestra, a Tamikrest és a Kollár-Klemencz Kamarazenekar koncertjei, kibővült filmprogram és egyedi együttműködések várják a közönséget. Új tehetség, nagy nevek A fesztivál nyitókoncertje az egyiptomi és marokkói szakrális hagyományba kalauzol, a Mazaher és a magyar–marokkói Tariqa koncertjén a Magyar Zene Házában. Hogy a telt házas koncert varázsát minél többen átélhessék, a Bartók Tavasz online felületein élőben is követhetik a koncertet az érdeklődők. A mágikus felütést az új hazai és régiós tehetségek seregszemléje követi a Szimplában, a Ritmo hagyományaihoz híven ingyenes showcase-nap keretében. Itt három magyar és három kelet-közép-európai feltörekvő együttes mutatkozik be a nemzetközi szakma meghívott képviselői, és persze a közönség előtt. Pénteken és szombaton többek között a szaharai rockot játszó Tamikrest, az izlandi díva, Emilíana Torrini a Color ist Orchestra kíséretében, Mon sieur Doumani és az Óperentzia, a DAGADANA ukrán–lengyel jazzes elektronikája és a Kollár-Klemencz Kamarazenekar kényeztetik a közönséget. Mali blues és izlandi pop, észt népzene és ciprusi psych-folk egy helyen – napi 6 koncert egy áráért, ez a Ritmo visszautasíthatatlan ajánlata! Zene és költészet Idén egy különleges magyar produkció emlékezik meg zene és költészet összefonódásáról. Az Erzsébet téren lép fel a Kollár-Klemencz Kamarazenekar és vendégei: Másik János, Novák János és Csoóri Sándor „Sündi” játszanak olyan fiatal énekes-dalszerzők mellett, mint Balla Gergely és Barkóczi Noémi, saját számokkal és versfeldolgozásokkal szőve szorosabbá zene és költészet viszonyát. Fesztivál a fesztiválban: filmek a Ritmón A pandémia szülte a Ritmo filmes kezdeményezését, mára ez is a fesztivál elidegeníthetetlen része lett: saját produkcióban készült zenei filmek és különleges zenei dokumentumfilmek szerepelnek a programban. Idén debütál a Ritmo produkciójában VENI, azaz Szász Veronika zenéjére Regős Ábel koncepciója mentén készült kísérleti rövidfilm, az Újra meg újra, de a 2022-ben készült filmetűdök is láthatóak lesznek pénteken és szombaton a Toldi moziban. A Ritmo által kínált egyedülálló lehetőség, hogy a válogatott dokumentumfilmek kiegészítik az a koncertprogramok, hiszen nemcsak vásznon, de élőben is betekintést nyerhet a Tamikrest vagy az észt folk világába a közönség. Bár koncerthez nem kapcsolódnak, mégis témájuk miatt kihagyhatatlan az iráni nők zenén általi lázadását és Cesária Évora életművét bemutató filmek is. Mindent mindennel A Ritmo színes kínálata mögött átgondolt koncepció húzódik: a szervezők az élményszerű kapcsolódásra, műfaji és személyes korlátok átlépésére buzdítanak. A zenét kontextualizáló filmek, a társadalmi témákat boncolgató beszélgetések, a szakmát, közönséget és művészeket egymáshoz közelebb hozó programok adnak útmutatót a nehezen körülírható világzenéhez. Minden mindennel összefügg az egyre növekvő Ritmo-buborékban, ahová egy koncert áráért bárki beléphet, és tudattágító audiovizuális körutazást kap cserébe.



