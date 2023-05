Közös lemezt készített Vásáry Tamás és Farkas Gábor Chopin két zongoraversenyét rögzítette Farkas Gábor zongoraművész közreműködésével, Vásáry Tamás vezényletével a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a közös lemez a Hungaroton gondozásában látott napvilágot. A lemezbemutató koncert május 10-én lesz a Müpában - mondta el Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek ügyvezető igazgatója a Chopin Piano Concertos Nos. 1&2 című kiadvány bemutatóján csütörtökön Budapesten. A csatornaigazgató kiemelte, hogy a közös munka nagy örömöt jelentett a zenekar számára is. Kifejtette: nagyra becsüli a Hungaroton azon törekvését, hogy elkészíti az albumokat, lenyomatot készítve a korról, külön figyelmet fordítva a fiatal előadóművészekre is.



Farkas Gábor a közös munkáról elmondta: Vásáry Tamás visszavezeti a művészt önmagához, ahhoz, amilyen ő valójában, olyan lelkiséget tud sugározni, amely az előadót még jobban felszabadítja. Hozzátette: az a jó, ha a zene játssza az embert, és nem fordítva. Szólt arról is, hogy sok dolog teszi kiszolgáltatottá az előadót, beleértve a hangszert, ebben az esetben azonban olyan zongora állt a rendelkezésére, amellyel minden szükséges tényező jelen volt a felvételen. Ez érződhet is, s az album nagy szeretettel készült - fogalmazott.



A Waclaw Felczak Alapítvány támogatásával megjelent kiadvány már elérhető a kijelölt hanglemezboltokban, és a legismertebb zenemegosztó portálok kínálatában.



Chopint előadni a zongoraművészek jutalomjátéka. Vásáry Tamás és Farkas Gábor nem közeli két nemzedék, mégis harmóniában muzsikálnak. Ezt kívánja tőlük Chopin, és ezt tudja teljesíteni zenészi és emberi alkatuk - idézi a közlemény Hollós Máté, a Hungaroton Music Zrt. vezérigazgatója szavait. MTI [2023.05.07.]

