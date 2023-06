Nemzetközi előadók az Opera Fest Zsámbékon Nemzetközi és magyar művészek lépnek fel az Opera Fest Zsámbékon a Romtemplom ódon kőfalai között július 14-én, pénteken és 15-én, szombaton - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A nyitógála nemzetközi vendége az Európa-szerte ismert Walhalla zum Seidlwirt férfi együttes lesz, amely több híres koncertteremben, mint a Konzerthaus Berlinben, a Brucknerhaus Linzben, a Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében, valamint a Sziget fesztiválon is koncertezett. Közreműködnek a Fővárosi Nagycirkusz művészei, valamint Szabó Réka, Philipp Mayer operaénekesek és Szüts Apor zongoraművész. A július 15-i Opera Gálán olyan neves művészek lépnek fel, mint Láng Dorottya magyar mezzoszoprán operaénekesnő, aki a Müpa és a londoni Wigmore Hall színpada mellett már Európa-szerte bemutatkozott. Látható lesz Beau Gibson amerikai tenor, aki több neves operaház tagja, és most először mutatkozik be a magyar közönségnek, valamint Philipp Mayer osztrák bassz-bariton és Szabó Réka szoprán. A koncertek virtuóz zongoraművésze idén is Szüts Apor lesz, aki 2022-ben megnyerte a bécsi Classical Musical Academy díját - áll a közleményben.



A két nap programja a klasszikus zenétől az operetteken keresztül, barbershop dalokon és sanzonokon át a népdalokig ível, német, osztrák, török, olasz dallamok hangzanak el a fesztiválon. Az énekesek olyan operákból énekelnek áriákat, duetteket, mint a Don Giovanni, a Denevér, de a Carmen dallama is felcsendül, valamint a kihagyhatatlan tenorária, a "Nessun dorma" is, Lehár, Kodály, Verdi, Donizetti, Chopin és Liszt művei mellett.



A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a zsámbéki operafesztivál kezdeményezője a Zsámbékon felnőtt szoprán operaénekesnő, Szabó Réka, akit svájci tanulmányai után a berni, valamint a luzerni operaház is szerződtetett. Párjával, Philipp Mayer operaénekessel magyar és külföldi művészeket hívnak meg, Amerikából, Törökországból, Lengyelországból, Angliából, Ausztriából, hogy az opera szépségét és az operett hagyományait megismertessék a magyar közönséggel a Romtemplom ódon falai között.



Rossz idő esetén a rendezvényt a zsámbéki Catherineumban tartják.

