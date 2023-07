Csütörtökön kezdődik a pécsi Zsolnay Fényfesztivál Több mint 100 programmal, nemzetközi fényfestőversennyel, meghökkentő fényinstallációkkal várják a látogatókat a csütörtökön kezdődő és egész hétvégén zajló, immár hetedik alkalommal megrendezett pécsi Zsolnay Fényfesztiválon. Az eseményt rendező pécsi rendezvényszervező társaság, a Zsolnay Örökségkezelő NKft. MTI-hez eljutatott közleménye szerint csütörtöktől az éj leszállta után hazai és külföldi fényművészek épületvetítései, helyszínspecifikus fényalkotásai láthatók Pécsen. Közölték: a város utcáin, terein található alkotások ingyenesen tekinthetők meg, a Kodály Központban, a Cella Septichora Látogatóközpontban, a Civil Közösségek Házában, a Jakovali Hasszán Dzsámiban és a Baranya Vármegyei Közgyűlés dísztermében lévő attrakciók pedig a megvásárolható Fény Útja Extra karszalaggal látogathatók.



A Kodály Központ három fényélményt kínál: a hangversenyteremben lesz látható a fesztivál egyik leginkább magával ragadó, monumentális látnivalója, a Gaia. A hét méter átmérőjű, a látogatók feje felett lebegő installáció a Földet ábrázolja. Az angol Luke Jerram alkotása egy belülről megvilágított installáció, amely minden centimétere 18 kilométert ír le a Föld felszínéből, a műalkotástól 211 méterre állva láthatná úgy a közönség a bolygót, ahogyan az a Holdról látszik.



Belgiumból érkezik a Kodály Központba a SMING című interaktív kórus installáció, amely lehetőséget nyújt az embereknek, hogy egyszerre legyenek karmesterek és egy teljes kórus. A látogatók hangját rögzítik videóban és hangban, majd ebből egy teljes kórust alakít ki a szoftver, a képernyőkön az illető arcát, a hangszórókból pedig a kórussá bővített hangját hallva, így a résztvevő a saját magából álló zenekart vezényelheti egy pálcával.



Az épület külső fényköntöst is kap. Az észlelés, az út, a megérkezés lépcsőzetes folyamatán vezeti végig a látogatót a 380-780 Collective által komponált fényinstalláció, melynek a Kodály Központ homlokzata és környezete ad otthont.

A fesztivál keretén belül ingyenesen megtekinthető az UNICEF Magyarország fotókiállítása: emberi sorsokba és történetekbe nyerhetnek betekintést az érdeklődők a világ azon területeiről, ahol az éghajlatváltozás következményei már most is jelen vannak a mindennapokban.



A Széchenyi téren a Dzsámi fényvetítését szemlélve merülhetnek el a látogatók a milliónyi színes élőlénynek otthont adó, éteri szépségű korallzátonyok világában. A vetítés a NASA 20 éven át gyűjtött adatait veszi alapul; az óceáni áramlatok, a vízhőmérséklet, a klorofill, a szél, a sótartalom és a víz változását mutatja be, szemléltetve, ahogyan átalakul a korallzátonyok világa a melegedő vizekben - emelték ki.

A belvárosi bevásárlóközpontot humoros, óriási mesebeli fénylények lepik el és egy játékos, elgondolkodtató alkotás is várja az érdeklődőket az épületben. Ennek keretében miközben magukat figyelik a tükörben a szemlélők, összeolvad az arcképük a másikéval, ami izgalmas érzetet kelt.



Az üzletház melletti parkban egy elvarázsolt játszótér vár kicsiket és nagyokat, az éj leszállta után a játékok megelevenednek, és a fény által új ingereket, élményeket kínálnak.



A közleményben kiemelték, hogy a Fény Útja egyik legkedveltebb alkotása idén is megvalósul: a fényszőnyeg a Janus Pannonius utca burkolatának és házfalainak analóg fényfestését foglalja magában.



A Színház téren megelevenedő fényfestés egy erdei utazásra hívja a látogatót. A Laluz Visuals alkotása a hazai erdők állatai, növényei és gombái mellett a mecseki erdők mese- és mondavilágát dolgozza fel fénnyel és zenével.

A Barbakán bástyáján látható fényvetítés bemutatja, ahogy "életre kelnek" a környezetre káros műanyagok, és szintén az újrahasznosítás fontosságára hívja fel a figyelmet Jókai téren a PET/LED interaktív művészeti installáció. A PET palackokat megérintve bárki fényeket varázsolhat a környező épületekre.

Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében látható, LIMEN című alkotás a lámpák által kibocsátott, az emberi fül számára nem érzékelhető ultrahangokat érzékelhető frekvenciákra fordítja le, így miközben látjuk, halljuk is a fény láthatatlan hangját.

A Nádor Galériában a kortárs hang-fény "orgona" a teret betöltő hangzásokra mozgó fénycsóvák segítségével fényjelenségeket sző. Nem más ez, mint a térbe kiterjesztett vizuális zene.



A Búza téren egy mechanikus fényjátszótér várja az érdeklődőket, akik napfénnyel és emberi erővel életre kelnek egy elvarázsolt kápolnában.

Újdonság, hogy egy negyventonnás kamionból kialakított színpadon ad koncertet negyven fiatal zenész a befogadás és együttműködés fontosságát megjelenítve a Kossuth téren. A Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia Programjának tanítványai filmzenékkel, népdalokkal, világzenei művekkel töltik meg a pécsi éjszakát.



A 7. Zsolnay Fényfesztiválról további információk az esemény internetes oldalán, a fenyfesztival.hu-n olvashatók. MTI [2023.07.04.]

