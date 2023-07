Savaria Történelmi Karnevál 2023 - Huszonhét helyszínen 300 program várja a vendégeket Huszonhét helyszínen 300 programmal várja az érdeklődőket augusztus 24. és 27. között Szombathelyen a XII. Savaria Történelmi Karnevál, Közép-Európa legnagyobb jelmezes, históriás karneválja - közölték sajtótájékoztatójukon kedden a rendezvény szervezői. Nemény András (Éljen Szombathely) polgármester a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: Szombathely Magyarország legrégebben lakott városa, amelynek történelmi múltja kötelez. "A karnevál a múlt tisztelete, a jelen jó megélése és egyfajta jövőbe vetett hit, a folytonosság hite, hogy Savaria a mai Szombathely volt van és lesz" - mondta. Nem változtak a karnevál fő helyszínei: idén is lesz Fórum Színpad, kinyit az Öreg Város Vására, a Thália kertje, a Művészetek utcája, a Borok utcája, a Sörtér, várja az érdeklődőket a római légiók táborhelyéül szolgáló és gladiátorküzdelmeknek helyet adó Történelmi Témapark is - sorolta.



Horváth Soma, Szombathely kultúráért is felelős alpolgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte: a hagyományos karneválnyitó ceremónia után augusztus 24-én, pénteken este a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjével veszi kezdetét a kulturális programok sora, amelyek mellett a karnevál ideje alatt számos kísérőprogram is zajlik majd a városban.



Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője, a karnevál főszervezője a részleteket ismertetve elmondta: erősíteni kívánják a karnevál históriás, történelmi jellegét, a változás a jelmezes karneváli felvonuláson és a Történelmi Témaparkban zajló eseményeken lesz tetten érhető.



Szavai szerint idén nyolc történelmi hagyományőrző csoport, száz római vértbe öltözött harcos, köztük osztrákok, olaszok és németek is részt vesznek a harci játékokban és bepillantást engednek az 1., 3. és 4. századi légiók tábori életébe.



A karnevál fő látványossága változatlanul a péntek esti és szombat esti jelmezes fáklyás felvonulás lesz, amely idén egy győztes hadvezér bevonulását, diadalmenetét jeleníti meg. Őt követik a különböző történelmi korokat megelevenítő jelmezes csoportok több száz résztvevővel - fűzte hozzá.

A karnevál napjaiban egymást követik majd a különböző könnyűzenei programok, fellép például a Carson Coma, látható és hallható lesz a török zenét játszó Nasip Kismet, Robbie Williams dalait szólaltatja meg az Isis Big Band, fellép az improvizatív zenét játszó Random Trip, örökzöld slágereket ad elő a Szirtes Folk Band, a zárónapon pedig nagyszabású koncertet ad az alapításának 30. évfordulóját ünneplő, szombathelyi gyökerekkel rendelkező Anima Sound System.



A legkisebbeket bábszínházi előadásokkal várják a Kalandvárban este a Thália kertjében már felnőtteknek szólnak a színházi előadások, de nem marad el a Történelmi témaparkban a Tüzes játék sem. Ismét lesz Zsidó Udvar, a Folk Udvarban pedig a néptánc és népzene kedvelői láthatják az Ungaresca Néptáncegyüttest és hallgathatják meg a Koprive tamburazenekart - tette hozzá a szervező.

Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: a Karneválszínház keretében a vármegyeháza udvarán augusztus 17. és 26. között Fábián Péter Asszonyfarsang című helytörténeti komédiáját mutatják be. MTI [2023.07.06.]

