Sziget Fesztivál 2023 - Ismét színes világzenei program Mások mellett a Kobo Town, a Kommuna Lux, a Gangar, Ti'Kaniki, a Puuluup, a Koza Mostra, Vinicio Capossela, Djely Tapa és a Barrut is szerepel a Sziget fesztivál idei világzenei kínálatában a Global Village színpadon. Augusztus 10-től 15-ig a műfajok és stílusok széles skálája sorakozik fel a mexikói cumbia punktól a kelta és cigány zenén át a görög etno ska-rockig. Indiából cirkuszi produkció érkezik, de feltűnnek óriásbábok is - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel. Mint írták, a Global Village színpadára a világzene legjobbjai kaptak meghívást a Balkántól Dél-Amerikáig, Malitól Koreáig és Indiától a Közel-Keletig. A koncertek előtt napközben zenei workshopok is várják a látogatókat.



Kalipszó zenére lehet táncolni a Kanadában élő trinidadi Kobo Town koncertjén, a mexikói cumbia punk stílust képviseli a Band Son Rompe Pera. A Kommuna Lux Odesszából, a szintén ukrán Balaklava Blues Kanadából érkezik, Norvégiából a feltörekvő progresszív folk banda, a Gangar, Szlovákiából az etno-punk Varkocs ad koncertet, Marcela cigány énekesnő párizsi együttesével játszik, de muzsikálni fog a német Lakvar multikulti bandája, a hatvanas évek rock'n'rollját és a hagyományos görög tsiftetelit ötvöző francia-görög Deli Teli is.



A brit Langan Band új páneurópai albumát mutatja be, amelyet a kelta és cigány stílusok ihlettek. Réunion szigetéről jön Ti'Kaniki, de lesz lehetőség az észt duó, Puuluup produkcióján tombolni vagy a görög etno ska-rock előadó, Koza Mostra koncertjén pogózni. A vidám belga fúvószenekar, az Orchestre International du Vetex szintén színpadra lép, akárcsak az olasz Vinicio Capossela.



Több művészi együttműködés megvalósul a Szigeten, ilyen például a francia Alright Mela kollaborációja a pakisztáni qawwali énekessel, Shahzad Santoo Khannal, vagy az Al-Qasar amerikai-francia-libanoni-örmény kollektívája, amely visszatérve a gyökerekhez arab fuzzt játszik. Közel-Keletről érkezik az új izraeli balkán-klezmer banda, a Pulkes, zenélni fog a jól ismert anna RF, amely keleti elektro-etnikai reggae-t játszik.

Többféle afrikai zenei stílust is hallgathatnak a látogatók. A Madalitso Band roots duó Malawiba kalauzol, Bamako forró éjszakáit idézi a táncos Bamba Wassoulou Groove, Maliból érkezik Djely Tapa díva, az "új Youssou N'Dour"-nak nevezett Lass Szenegálba repíti a látogatókat, a BCUC a dél-afrikai zenei világba viszi a zenekedvelőket. Az ADG7 a dél-koreai tradicionális zenét ötvözi a poppal, és itt lesz a Barrut, hét énekes és egy ütőhangszeres, akik a francia Occitania régió vokális polifóniáiból merítkeznek.



A hazai fellépők közül folk-ska-punk slágereivel a Bohemian Betyars, a Manaky reggae zenekar és a Mordái etno-dark-rock csapat szintén a Global Village színpadára lép.



A zenei programok mellett bemutatja produkcióját az indiai Circus Raj, amely akrobatákkal, zenészekkel, kötéltáncosokkal és egy fakírral lép a közönség elé. A francia Archibald Caramantran társulat Congo Massa óriásbábjai is táncra hívnak, egy zsiráf, egy zebra és két gyönyörű madár kíséretében. MTI [2023.07.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.07.08.]

gazda szolgáltatás [2023.07.07.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu