Az üres Budapest Park közepén rögzítette új live session videóját az Analog Balaton Május 30-án újabb mérföldkőhöz érkezik az Analog Balaton, azaz Vörös Ákos és Zsuffa Aba duója, ugyanis karrierjük során először adnak önálló koncertet a Budapest Parkban. A bulit megelőzően néhány héttel azonban már ellátogattak a koncerthelyszínre, hogy a közönségkedvenc Gyógyul című dal élő verziójával töltsék meg az egyébként üres Parkot. Az esemény és a videó támogatója a Mastercard. A most megjelenő live session videó több szempontból is különleges. A Gyógyul című dal stúdióverziója 2021 végén jelent meg, és Zsuffa Aba szerint egyáltalán nem volt könnyű szülés. “Az volt az utolsó dal a lemezen, ami nem készült el időben, és talán az utolsó vagy az utolsó előtti napon küzdöttünk vele. Aztán egyszer csak kb.15-20 perc alatt hirtelen kigurult a szövege - ez egy nagyon eufórikus állapot volt.” Hamar rájöttek azonban arra, hogy a viszonylag lassabb lüktetésű track egyáltalán nem működik élőben, ezért végül teljesen újragondolták. Ahogy Vörös Ákos fogalmaz: “Sokszor azért jön a változás, mert ha játszod élőben ezeket a számokat, akkor rájössz, hogy az nem feltétlenül koncert kompatibilis. Teljesen más élményt ad bizonyos dalok hallgatása otthon, mint koncerten.” Az alig több mint három és fél perces dalból így lett koncerteken egy 8-10 perces monstrum, ami végül így nem csak a zenekarnak és stábjának kedvence lett, de a közönség is rendszeresen megőrül rá. Éppen ezért már sok olyan visszajelzést kaptak a rajongóktól, hogy jó lenne, ha otthon is ebben a verzióban hallgathatnák, ám ez nem valósult meg - mindezidáig. De nem csak ettől különleges a most megjelenő videó - a naplementében induló kisfilmben Bátori Gábor ‘Jim’ rendezől nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy megmutassa az áprilisban elstartolt Budapest Park legnagyobb újítását: az éjszakai életet világszínvonalú szintre emelő fényszínházat. Az új, kreatív látványvilág mögött ugyanis elismert művészek állnak, akiket már ismerhet a közönség többek közt az INOTA Fesztiválról és a Fénydómból is. A közel nyolc perces track tehát ízelítőt ad abból, mi várható május 30-án az Analog Balaton buliján, illetve megmutatja azt is, milyen látványos újításokkal találkozhatunk a helyszínen a koncerteket követően. Az esemény támogatója a Mastercard. Rácz Anna senior marketing specialista a következőképp mesél az együttműködésről: “Amikor megalkottuk a Mastercard hazai zenei stratégiáját, az volt a célunk, hogy segítsük a fiatal, feltörekvő zenészeket, hogy egyre többekhez juthassanak el. Az Analog Balatonnal már tavaly is volt alkalmunk együttműködni, de akkor még többedmagukkal koncerteztek a Budapest Parkban. Örömmel látjuk, hogy idén a népszerűségüknek köszönhetően önálló és előreláthatóan teltházas koncertre készülhetnek. Mi pedig reméljük, hogy a jövőben is tudunk segíteni a zenei pályájuk elején járó fiatal tehetségeknek az előrébb és feljebb lépésben.” Május 30-án tehát első önálló Parkos koncertjén egészen biztosan rendesen odarakja magát az Analog Balaton csapata - előttük pedig a műfaji határokat erősen feszegető, de szintén elektronikus zenei irányból érkező iamyank melegít majd. Jegyek [2024.05.28.] Megosztom: