Bagossy Brothers Company koncerten voltunk a Budapest Parkban 2023. július 22-én lépett fel az öt tagú erdélyi magyar zenekar a Budapest Parkban. A program 10 perces késéssel kezdődött a Szép mentés című dallal. Az előadásból nem hiányoztak a színpadi eszközök: kezdetben fehér füst borította a színpadot, később konfettik hullottak a nézőkre, s a dalok alatt folyamatos kivetítés illusztrálta a zenét. A mozgó képeken hol villámok cikáztak, máskor tábortűz égett, de szép hangulatot adott egy tó sziluettje a Csendes vizeken című dalnak is.



Bár ez volt az első Bagossy Brothers Company koncertem, a negyedik dalnál arra lettem figyelmes, hogy egészen megvalósul a Park mottója - hagyd kint a valóságot -, mert a dalok arra késztettek, hogy egyre inkább befelé figyeljek, úgy éreztem minden lelassul, egy éber ellazulás öntött el.



A Van egy ház című dalnál aztán lüktetni kezdett a nézőtér, izzottak a színek, vibráltak a fények a színpadon. A közönségből előtört a lelkesedés.

Az idén 10 éves zenekar mutatott dalokat a kezdetekből és a közelmúltból is.



Halhattuk a Maradj így, Fújj meg szél, Táncolj Ildi!, Add vissza, Fészkelek, Balaton, Galamb dalokat.

A zenekar frontembere nagyon keveset kommunikált a közönséggel, azt azonban megtudhattuk, hogy ikonikus helyszín számukra a Budapest Park.



Emelte a hangulatot, amikora a Sanyi c. dal alatt Norbert letette gitárját és elkezdett mozogni a színpadon. Az Olyan ő című dal elénekléséhez csatlakozott az együtteshez Bagossy-Bíró Barbara. Ebben a számban megénekeltették a közönséget is.

A Harmonikás című dallal búcsúzott a zenekar a közönségétől.



A ráadásra nagyon kérették magunkat az előadók, majd a napokban megjelent Angyalok a parkolóban című ötödik stúdió nagylemezük címadó dalával tértek vissza a zenészek.



A Bagossy Brothers Company közel 110 percre elhozta zenéinek hangulatát és mondanivalóját a Budapest Parkba, a lehető legtisztább módon szórakoztatva 12 ezer rajongót.



Jó, hogy én is köztük lehettem!

Ódor Terézia

