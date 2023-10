Kapcsolatok • Kelemen Kabátban A szív az nem eladó - Itt a Kelemen Kabátban új klipje és dala! Horváth Boldi: „Ez a dal egy olyan érzésről szól, amit szerintem nagyon sokan átéltek” A Kelemen Kabátban legújabb klipje mindenkinek szól, aki már volt valaha szerelmes, akinek volt hosszabb kapcsolata és aki érezte már úgy, hogy nem ezt akarta. A zenekar legújabb, A szív az nem eladó című dalához készült klip főszereplői nem a Kelemen Kabátban tagjai, hanem két fiatal színész, Kováts Vera és Juhász Levente. Ennek talán azért is van jelentősége, mert az énekes Horváth Boldi nem magáról, hanem mindenkiről írta ezt a dalt. A két színész közt lezajló jelenetet ugyanis minden bizonnyal a legtöbben már átélték.



- Úgy érzem ez a dal olyan, amivel szinte mindenki tud azonosulni. Ez most nem rólam szól vagy egy barátomról, hanem egy olyan érzésről, amit szerintem nagyon sokan átéltek. Amikor egy kapcsolatban elindulnak a hétköznapok, leszáll a rózsaszín köd és rájövünk, hogy nem ezt akartuk. Hiába dönti el mindenki az elején, hogy mindent megtesz a boldogságért, a kapcsolatért. Sokszor ennek ellenére gyűlnek a sérelmek és végül olyanon vitatkoznak párok, hogy ki viszi le a szemetet. A jó hír, amit ezzel a dallal sugallni szerettünk volna, hogy mindig van választásunk, maradhatunk valakivel csak hogy ne legyünk egyedül, de elsősorban az, hogy saját magunk és saját boldogságunk mellett döntsünk, bármi is legyen az – mondta Boldi. A Kelemen Kabátban egyébként sűrű nyarat tudhat maga mögött, számos koncerttel és fellépéssel és ahogy azt megszoktuk tőlük, az ősz sem telik majd eseménytelenül. A koncertek mellett hamarosan újabb dallal is meglepik majd a rajongókat. [2023.10.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje teodora szolgáltatás [2023.10.04.]

gazda szolgáltatás [2023.10.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu