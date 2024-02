Ha eddig úgy élt bennünk a Fekete Péter, mint egy "poros darab", akkor most irány a Centrál Színház A tavalyi év végén 20. évfordulóját ünnepelte a Centrál Színház. Az ünneplés módjának egy kis nosztalgiát választottak, de úgy, hogy az méltó legyen a színház hírnevéhez. A 2003-as premieren a Fekete Péter című zenés játékot mutatták be, és Puskás Tamás, a színház igazgatója úgy döntött, ami megalapozta az akkori siker, az most is jó lehet. Bár a Fekete Péter műfaja „zenés játék” felfoghatjuk úgy is, hogy egy mese. A 30-as évek Budapestjén játszódik, van benne egy balek, és jóvágású tőzsdecápa, egy gyönyörű nő, egy másik, aki majd megszépül, egy iszákos rokon, egy dáma, meg még néhányan. Ebből aztán bonyodalmak, de főleg szerelem lesz, amit olykor dalolva mesélnek el. Ha ennyit tudunk a Fekete Péterről, akkor adódik a kérdés, hogy jó lesz ez ma? Nem lesz „túl poros”? Fekete Péter képekben - klikk a fotóra

A Centrál Színház és Puskás Samu rendezése megoldotta, hogy a válasz: nem! Ehhez persze kellett a Magyar Attila, Básti Juli, Martinovics Dorina, Fehér Tibor, Alföldi Róbert és Balla Eszter alkotta szereplőgárda. Az előadás különlegessége, hogy Básti Juli és Alföldi Róbert most először játszanak egy színpadon. Egyik színész esetében sem kell a tehetséget megkérdőjelezni, sőt! Repkedhetnek a szuper jelzők, mert Básti Juli (Szőnyi Ella) minden mozzanatát lélegzetvisszafojtva figyeljük, míg Alföldi Róbert esetében folyamatosan mosolyra áll az arcunk, ahogy a színpadon „tántorog” (ő a részeges rokon, Charlie bácsi). A kétbalkezes főszereplőt – ahogy 20 éve is – Magyar Attila játssza, aki mintha csak erre a szerepre született volna. Na nem azért, mert született balek, hanem mert annyira hihetően alakítja az „ügyefogyott” embert, hogy a végére szabályosan izomláz lesz a hasunkban a nevetéstől. Egy másik nagy kedvenc Balla Eszter, aki a szokásos magabiztossággal alakítja Hajnal Nikolett (Colette) szerepét, ráadásul a jelmezeit sok nő örömmel látná a saját ruhásszekrényében. Fehér Tibor (Lucien) és Martinovics Dorina (Claire) kettőse az fajta egymásra találás, amiért az ember színházba jár: ártatlan és aranyos, minden percben szívet melengető. Eisemann Mihály, Somogyi Gyula és Zágon István művét Hársling Hilda dolgozta át, a díszlet Bagossy Levente, a jelmez Kárpáti Enikő munkája, míg a koreográfiát Boronkay-Szalay Olimpia készítette. Ahogy Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója fogalmaz: „a Fekete Péter egy család minden tagja számára élvezetes előadás” és ezzel nem is lehet vitatkozni.



M. Adri

