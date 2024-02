Február 7-én kezdenek - Ripoff Raskolnikov és Roberto Luti együtt turnézik A világhírű olasz slide gitárossal, Roberto Lutival indul közös miniturnéra a harminc éve Magyarországon élő gitáros-énekes, Ripoff Raskolnikov és zenekara. A koncertsorozat február 7-től 14-ig tart. A produkció látható és hallható lesz Sopronban, Veszprémben, Békéscsabán, Pécsett, Szegeden, valamint február 9-én a Magyar Zene Házában, ahol Nóvé Soma lesz a vendégük - közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, Roberto Luti olyan zenészekkel játszik rendszeresen, mint Keb' Mo', Niki La Rosa, Lynn Drury, Washboard Chaz vagy Luke Winslow-King. New Orleansban, utcazenélés közben találkozott a Playing for Change mozgalom vezéralakjával, Mark Johnsonnal, és az azóta meghatározó jótékonysági szervezetté nőtt All Stars produkció oszlopos tagja lett. A zenén keresztül különböző nemzetiségű embereket kapcsolnak össze: híres dalok videófeldolgozásait készítik el úgy, hogy a világ különböző tájain játszó muzsikusok csak a kész filmen találkoznak. Ezt a metódust követve készítették el a turnét felvezető közös videót is a Ripoff Raskolnikov Banddel.



Az Ausztriában született Ripoff Raskolnikov (eredeti neve Ludwig Knoglinger) tiszteletbeli magyarként a hazai bluesos, folkos, americana stílusú dalszerző-előadó színtér egyik központi figurája. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát felölelik, Ripoff egyedi hangvételben szól szerelemről, szenvedélyről, veszteségről, a mindennapok nehézségeiről, a szépre való törekvésről és az élet minél teljesebb megéléséről.



Roberto Luti a közös koncertek mellett Ripoff Raskolnikov legújabb albumán is közreműködik.



"Tizenöt éve ismerem Ripoffot, nagyra tartom mint dalszerző és előadó, öröm és megtiszteltetés, hogy meghívtak erre a közös turnéra és a készülő lemezre. Ripoff Raskolnikov ritka tehetségű dalszerző, ráadásul jó zenészek vannak a csapatában is" - idézte az olasz gitárost a közlemény.



Ripoff Raskolnikov kiemelte, hogy legalább tizenöt dalt írt a zenekarával készített legutóbbi albuma, a 2018-ban megjelent Small World óta. "Most először készítünk úgy lemezt, hogy egy producert az elejétől fogva bevontunk a munkába. A stuttgarti Bernard Hahn a Quimby-n keresztül régi ismerős, hasonló az ízlésünk. Elég sok akusztikus dal lesz az új lemezen, de azért akad néhány zúzósabb darab is. Roberto Luti igazi klasszis, szerintem a világ három legjobb slide gitárosa között van. Mindannyian nagyon várjuk a közös turnét". MTI [2024.02.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hitel ajánlat 48 órán belül (Jelentkezze egyéb [2024.02.06.]

Hitel, pénzügyi segítség és kötvény egyéb [2024.02.02.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu