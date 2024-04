2019 után ismét látható lesz Budapesten „A legjobb ABBA az ABBA óta”. A legnagyobb ABBA slágerek újra felcsendülnek egy tökéletes színpadi show keretén belül 2024. április 28-án a Budapest Arénában. Az ABBA évtizedekig nem turnézott, így a The Show – a Tribute to ABBA vitte a fáklyát és a világ legjobb ABBA emlékkoncertjévé vált a Hivatalos Nemzetközi ABBA Rajongói Klub (Official International ABBA Fan Club) szerint. Immár több, mint 20 éve örvend sikernek világszerte, melyet közel 800 koncert 50 országban és több mint 2 millió eladott jegy fémjelez. A The Show-t Dániában készítették és svédek szerepelnek benne: „Az ABBA tökéletes másának megalkotásakor az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy svéd énekeseket szerződtessünk, mert olyan jellegzetes kiejtésük van, amit más nem tud utánozni. Így nem kellett semmilyen kompromisszumot kötnünk, amikor újra alkottuk az igazi ABBA hangzást” - nyilatkozta Kenneth Svoldgaard producer. A The Show különlegességei: - a két énekesnő a megszólalásig hasonlít Agnetha-ra és Anne Fridre. Még a legkritikusabb rajongók is elismerően nyilatkoznak róluk. Egy svéd tévés tehetségkutató műsor győztesei voltak, ahol ABBA lányokként kellett helytállniuk. Tehetségüket most a The Show-ban kamatoztatják. - a közönség láthatja Ulf Andersson saxofonistát, aki az ABBA-val turnézott és az I Do, I Do, I Do, I Do, I Do című dal társszerzője, melyet Benny Andressonnal írt közösen. A két órás koncert végigkíséri a közönséget az ABBA életútján az Eurovíziós dalversenytől a legnagyobb nemzetközi sikerekig a legnagyobb slágerek segítségével, mint a Waterloo, SOS, Mamma Mia, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me Knowing You. A show 2019-ben már Budapesten is látható volt, akkor ezt a cikket írtuk róla, és a mellékelt fotók is akkor készültek. https://zene.hu/20190328_kepes_beszamolo_abba_tribute_show_a_papp_laszlo_arenaban_budapesten_is Jegyek kaphatóak az Eventim weboldalán: https://www.eventim.hu/hu/jegyek/the-show-a-tribute-to-abba-budapest-papp-laszlo-sportarena-578215/event.html [2024.04.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.04.19.]

