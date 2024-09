Világhírű brit producer énekli a Magyar Himnuszt! George Shilling ismét Bebinél és Lázárnál vendégeskedett A hazai médiában már nem kell bemutatni senkinek a Dirty Slippers-szel már 15 éve együtt dolgozó brit zenei producert, George Shillinget. A nemzetközi hírű szakember harmadszor látogatott el feleségével Magyarországra, hiszen a munkakapcsolat mellett közeli baráti kapcsolat is összeköti őket Lobó-Szalóky Lázárral és Ferenczi Bebivel.



A Dirty Slippers két tagja pedig számos kirándulást szervezett nekik. A Facebookon talált posztok alapján Bécsben, Szombathelyen, Gyulán, Budapesten és Szentendrén is remekül érezték magukat a vendégek, és George Shilling Szombathelyen felkonferálta a Dirty Slippers akusztikus koncertjét. Ami azután Gyulán történt, az biztosan az elmúlt időszak egyik legszívmelengetőbb TikTok videója, hiszen George Shilling Gyulán, az Erkel-szobor mellett énekli el a Magyar Himnusz első sorát.



A kisfilmet rövid idő alatt már több mint ezerhatszázan lájkolták a közösségi oldalon, és több tucatnyi pozitív komment is érkezett alá. Íme a video A Dirty Slippers zenekar a rendkívül sűrű nyári szezon után folytatja a turnéját: Szeptember 14. 20:00 - Nagykörű, Pálinka Nap

Szeptember 21. 18:00 - Vác, Dunakanyar Sörfesztivál

Október 4. 20:00 - Budapest, Akvárium (vendég: Tóth Zoltán Republic 1990-2013 és a Kék és Narancssárga Produkció)

