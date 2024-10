Italo Disco rajongók, figyelem: Visszatérnek a varázslatos 80-as évek Budapestre!

November 15-én, pénteken a RETRO DISCO SHOW 2024 - 40 ÉVES AZ ITALO DISCO eseményen három legendás italo disco előadó hozza el a 80-as évek hangulatát. Fellép Ken Laszlo, Fred Ventura és Miko Mission, hogy a legnagyobb slágereikkel varázsolják vissza a diszkóvilág aranykorát!

A varázslatos 80-as évek diszkó- és klubzenei világa november 15-én pénteken három nemzetközi italo disco művész által tér vissza Budapestre!



A RETRO DISCO SHOW 2024 - 40 ÉVES AZ ITALO DISCO eseményén fellép a korábban magyarnak hitt, de valójában "igazi" olasz Ken Laszlo, akinek olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint "Hey Hey Guy", a "Tonight", a "Glasses Man", vagy a "Don't Cry". Érdekesség, hogy az énekes 10 évvel ezelőtt pont az aktuális szervezőcsapat meghívására látogatott el először Budapestre - most újra itt lesz, és a legnagyobb slágereit fogja élőben előadni!



Most elsőként áll Magyarországon színpadra a szerzőként ma is sikeres, sokoldalú italo disco-előadó, Fred Ventura ("The Years", "Lost in Paris", "Night and Day"), akit szintén sokan ismernek és kedvelnek idehaza.



Az est kiemelkedő fellépője a veterán diszkósztár, Miko Mission lesz, aki vokalistája, Angela Moy oldalán érkezik. Az ő egyik nagy diszkóslágere volt a "How Old Are You" című felvétel, amelyet újragondolva a Master Blaster 2003-ban ismét óriási klub- és rádiósikert alkotott.



A bulit Gianni Durante fellépése indítja, aki ugyan a new italo disco képviselője, de dalai ("My Heart Is On Fire") abszolút a 80-as évek diszkóvilágát idézik. A fellépések után pedig az est főszervezője, Hargittay Gábor (Hargent Media) gondoskodik majd arról, hogy az igazán fanatikusok egészen hajnali 1-ig táncolhassanak!

[2024.10.01.]