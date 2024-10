Magyar büszkeség a rangos versenyen: Tarr Veronika Lotti a Sanremo Senior versenyen Október 25-26-án rendezik meg a Sanremo Senior nemzetközi énekversenyt, ahol a világ legtehetségesebb énekesei mérik össze tudádukat, köztük egyedüli magyarként Tarr Veronika Lotti is, aki hazánkat képviseli ezen a rangos fesztiválon. A korábban színésznőként és énekesnőként is bizonyított előadó a „Besame Mucho” című dallal jutott tovább, és most a középdöntőben száll harcba. Veronika Lotti olyan nemzetközi előadókkal méri össze tudását Olaszországban, exkluzív nagyszínpadi környezetben, akik szintén a szenvedélyüknek élnek. Szereplése a nemzetközi figyelmet is ráirányíthatja országunk kulturális értékeire.

Ez a verseny ugyanis lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy Sanremo színpadán, a zenetörténelem egyik ikonikus helyszínén mutassák meg tehetségüket, és Veronika szereplése által Magyarország újra kiemelkedő helyen álljon a nemzetközi zenei térképen. Szurkoljunk neki, hogy ebben a varázslatos környezetben elérhesse álmait és továbbépítse karrierjét! [2024.10.05.]

