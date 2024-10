Kökény Attila 50. születésnapi koncertje Bangó Margittal - jegyek itt Az év egyik legnagyobb zenei eseménye készülődik, hiszen Kökény Attila 50. születésnapja alkalmából nagyszabású koncertre kerül sor 2025. április 12-én az MVM Dome-ban. Az előadás különlegessége, hogy Attila olyan vendégművészeket hív meg, akik fontos szerepet játszottak zenei karrierjében. Kökény Attila Szenes Iván-díjas énekes, valamint Rakonczai Viktor, az ARTISJUS- és EMeRTon-díjas zeneszerző és zongorista már évek óta sikeresen dolgoznak együtt, és most is egyedülálló szinergiájukat hozzák a színpadra. Az esemény különlegessége, hogy Bangó Margit is elfogadta a meghívást, ezzel biztosítva, hogy a koncert emlékezetes és érzelmekkel teli lesz. „Bangó Margit neve számomra egyet jelent a magyar zenei hagyományokkal. 16 évesen kezdtem el vele dolgozni, és máig érzem azt a hatást, amit ő gyakorolt rám – azóta is őrzöm magamban azt a tiszteletet és szeretetet, amit akkor kaptam tőle és testvérétől, Jenőtől. Újra együtt állni színpadra Margittal, és közösen zenélni egy olyan pillanat lesz, amit soha nem fogok elfelejteni" – osztotta meg Kökény Attila meghatottan a vendégművész bejelentésekor. Bangó Margit maga is rendkívül meghatottan nyilatkozott a meghívásról: „Attilát gyerekként ismertem meg, és már akkor tudtam, hogy különleges tehetség rejlik benne. Nagy megtiszteltetés, hogy ezen az ünnepélyes eseményen ott lehetek, és együtt ünnepelhetünk a közönséggel. Bár ritkán vállalok fellépéseket, ezt az alkalmat nem hagyhattam ki." A Kökény 50 koncert tehát nemcsak Attila születésnapját ünnepli, hanem egy olyan különleges műsorral készül, ahol a magyar zenei világ ikonikus alakjait is egy színpadon láthatjuk. Az eseményre már most érdemes jegyet váltani, hiszen a műfaj legjobbjai fogják elvarázsolni a közönséget. Jegyek kaphatók online és a helyszínen az esemény napján. [2024.10.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.28.]

