Trabant-lemez jelent meg, negyven év késéssel Önálló lemezt adott ki a legendás magyar underground zenekar, a Trabant. A várva várt, kilencszámos válogatás hétfőn jelent meg a Spotify-on és vinylen, egy brit független kiadó, a purge.xxx gondozásában. A dalok felújítását a neves londoni Abbey Road Studiosban végezték az eredeti szalagok felhasználásával. A Trabant korábban csak egy kislemezt adott ki, de most a lemezre a negyven évvel ezelőtti filmzenéből származó dalok mellett kultikus számok is felkerültek, mint például a Mindig mindent és a Kész az egész. A lemez megjelenését Samuel Kilcoyne, egy angol fotóművészeti kiadó munkatársa segítette elő, aki véletlenül találkozott a Trabant zenéjével. A Trabant 1980 és 1984 között működött, tagjai között volt Lukin Gábor, Vető János és Méhes Marietta. A zenekar dalai álomszerű hangzásukkal sokakban a Velvet Undergroundot idézik. Az elmúlt évtizedek során több próbálkozás történt a régi felvételek megjelentetésére, ám Lukin Gábor eddig nem engedélyezte ezeket. A kiadás keretében további Trabant-lemezek is várhatók a jövőben. Érdemes felfedezni a zene világát, amely negyven év után is friss és izgalmas! [2024.10.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu