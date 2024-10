Friss hír: megjelent a Sons Left Behind debütáló albuma, a Human by Design! A Vas megyéből induló Sons Left Behind zenekar debütáló nagylemeze, a Human by Design, már elérhető. A kilenc számos album első dala, a "Burning from Within", lenyűgöző hangzással és erőteljes dallamokkal idézi meg Chris Cornell és Ville Vallo stílusát.



A zenekar saját stúdiójában rögzített anyag minden hangszere tökéletes összhangban van, ez egy igazi csapatmunka gyümölcse. A Sons december 27-én Szombathelyen, a Végállomás Klubban búcsúztatja az évet egy különleges koncerttel. Ne maradj le, kattints és hallgasd meg az albumot most! [2024.10.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.10.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu