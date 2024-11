Miss Americana: egy különleges tribute show Taylor Swift tiszteletére Budapesten! Jegyek itt! A Taylor Swift-rajongókra 2025. június 3-án különleges élmény vár az Erkel Színházban. A Miss Americana produkció, amelyet a tehetséges angol énekesnő, Xenna hoz el Londonból, lenyűgözően idézi meg Taylor Swift világát. Az ikonikus amerikai énekesnő többszörös Grammy- és MTV-díjas slágerei, mint a Love Story, Blank Space és Shake It Off, garantáltan felcsendülnek majd a közel kétórás show-ban. A koncert egy igazi “Eras” élményt nyújt, ahol Xennának köszönhetően a közönség teljesen átadhatja magát a Taylor Swift-hangulatnak. A színpadot a legkiválóbb angol színházi tervezők által készített látványos jelmezek és profi táncművészek varázsolják teljessé.



Bár Xenna saját dalaival is készül, a Miss Americana koncertshow egy igazi tisztelgés Taylor Swift életműve előtt, amely hűen közvetíti az amerikai popikon művészetét. Ne hagyd ki ezt az eseményt, ahol együtt énekelheted a kedvenc Taylor Swift-dalaidat egy fantasztikus, Londonból érkező produkcióban!



[2024.11.05.]