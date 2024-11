Funky és a rock remek egyvelege - íme a The Juice A The Juice zenekar 2024. november 17-én lépett fel a Petőfi TV Akusztik című műsorában, ahol első két albumuk dalait akusztikus feldolgozásban adták elő. A koncert helyszíne az A38 Hajó volt, ahol a közönség tagjai a fellépés után megosztották véleményüket. Csilla: "Örömzenélést láttam, fesztelenséget, és engem kifejezetten meghatott a bensőséges légkör, valamint az, hogy hogyan kovácsolja össze a zenekart egyre jobban a közös alkotás. Tapintható a harmónia, az, hogy mindenki egyenrangú és alázatos a dalokkal és egymással is." Hedvig: "Kristálytiszta énekhang, virtuóz szólógitár, egyéni hangzás, remek dalok! A színpadon játszó zenészek baráti összetartó kisugárzása kivetítődik a hallgatóságra. Ez az A38 Hajón az akusztikus előadásmódban még jobban érezhető volt. Élmény volt ott lenni!" Éva: "Ez az akusztikus hangzás meglepően jól állt a zenekarnak és a daloknak is. Profi előadást, páratlan zenei élményt kaptunk. Zenész barátokkal kibővülve, nem csak stílusok között kirándultunk az együttessel, hanem magas szintű örömzenéléssel pár percre a természetbe is 'átmuzsikáltak' bennünket, ahol felszabadultan élvezhettük a profi, közös zenélés örömét. Könnyű volt elringatózni benne!" Norbi: "Iszonyat jó volt átélni a teljesen áthangszerelt számokat, elég jól esett most ez a Juice, hogy őszinte legyek! Le a kalappal a rövid határidő ellenére is összerakott show miatt!" Viki: "Persze nehezemre esett a széken ülve maradnom és legyőznöm a késztetést, hogy felállva rámozogjak a ritmusokra, ennek ellenére járt a fejem és a lábam rendesen a lehetőségekhez mérten, de láttam, a szomszédaim se bírtak magukkal. Különleges zenei világba repített bennünket a zenekar ebben a lélekemelő egy órában, végig mosolyogtam. Szemöldökfelhúzós, meglepően 'wow' élmény volt, köszönjük!" Ági: "A srácok hozták a tőlük megszokott profi hangzást és fergeteges hangulatot. Jó volt látni a régi ismerősökkel kiegészült bensőséges csapatot, ahogy megteremtették a nosztalgikus tábortűz érzetet." Sári: "A The Juice zenekar olyan elegyét adja a funky-nak és a rock-nak, amit sosem gondoltam volna, hogy lehetséges, de az énekes hangja maximális lehetőségeket biztosít a fúzióhoz, és ezt zeneileg is megvalósítják együtt a tagok. Mikor először, az első koncertjük előtti próbájukon hallottam őket, azóta ez a kedvenc zenei stílusom. Amikor meghallottam, hogy lesz akusztik, bele sem gondoltam, hogy ezt nagy meló lehet zeneileg megvalósítani. Csak amikor elkezdték, akkor döbbentem rá, hogy ehhez olyan plusz tudás, zenei tapasztalat kell, ami nincs meg mindenkiben, de a The Juice tagokban mind, külön-külön is. És akusztikusan is csodásan szóltak együtt! Várom a következő koncertet, az új albumot!" A koncert teljes felvétele megtekinthető a Petőfi TV YouTube-csatornájá



