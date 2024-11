X-fkator 2024 harmadik élő show - ők búcsúztak a versenytől Az X-Faktor 2024 harmadik élő show-ja izgalmakkal teli fordulatokat hozott, amely során két versenyzőnek is búcsút kellett mondania. A nézők és a mentorok szavazatai alapján Szabó Bence és Toldi Sándor számára ért véget a verseny, miközben hatalmas küzdelem folyt a továbbjutást jelentő székekért. Első forduló: búcsú Szabó Bencétől A műsor első fordulójában a legkevesebb szavazatot Szabó Bence kapta, így számára a verseny már itt véget ért. Bence produkciójával, az Edda Kölyköd voltam című dalának előadásával próbált bizonyítani, de nem sikerült elnyernie a közönség támogatását. Második forduló: Toldi Sándor esett ki A második fordulóban tovább fokozódott a feszültség. A mentorok döntése és a nézők szavazatai alapján Zilincki Nóra és az ÉBERKÓMA biztosította helyét a székeken. Az utolsó szavazatok után Sárközi Roland és Fehér Krisztián csatlakozhatott hozzájuk, így Toldi Sándor számára is véget ért a verseny, annak ellenére, hogy két lenyűgöző előadással (Marc Anthony Te Conozco Bien és Katona Klári Vigyél el című dalaival) próbált helyt állni. Zilincki Nóra : Két különböző stílusú előadásával (Bohemian Rhapsody és Rebel Yell) emlékezetes pillanatokat teremtett, bár megosztotta a mentorokat.

Fehér Krisztián : Saját dalaival (Szomszéd nője és Barbi Baba) tovább növelte népszerűségét, amely egyre nagyobb kihívások elé állítja.

Sárközi Roland : Érzelmes előadásai (Hiába menekülsz és Sway) továbbjutást hoztak neki, új oldalát mutatva meg a közönségnek.

ÉBERKÓMA: Saját szerzeményeikkel (C'est la vie és Kettesben) bizonyították, hogy helyük van az élmezőnyben. Jövő héten, szombaton este folytatódik az X-Faktor 2024-es évada az elődöntővel. [2024.11.24.]

