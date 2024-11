Koncz Zsuzsa 2025-ben is fellép az Arénában - jegyek itt Koncz Zsuzsa, a hazai zenei élet ikonikus alakja, visszatér a Papp László Budapest Arénába egy felejthetetlen koncert erejéig 2025. október 18-án! A legismertebb slágerek és új dalok egy estén

Az este során a rajongók hallhatják a legnagyobb klasszikusokat, mint például a Ha én rózsa volnék, Valahol egy lány vagy az Ég és föld között. Emellett új szerzemények is elhangzanak, amelyek Koncz Zsuzsa aktuális művészi üzenetét tükrözik. Több mint öt évtized zenei öröksége

Az énekesnő pályafutása generációk életébe hozott meghatározó dallamokat és gondolatokat, amelyek most újra életre kelnek a színpadon. Jegyek itt Látványos színpadkép és ünnepi hangulat

Az Aréna különleges atmoszférája, az egyedi vizuális elemek és a gondosan megtervezett műsor garantálja, hogy a közönség valóban maradandó élménnyel távozik. Ne hagyd ki ezt az egyszeri alkalmat!

Ez az este talán az utolsó lehetőség, hogy Koncz Zsuzsát ilyen grandiózus környezetben láthasd.